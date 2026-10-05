Фотографувалась зі зброєю і має футболку "F*ck Joe Biden" - Трамп взяв у свою медійну команду 24-річну журналістку

Поки посада прессекретаря Білого дому залишається вакантною, американський лідер Дональд Трамп здійснив нове кадрове призначення у своїй команді з комунікацій - Бені Рей Гармоні, 24-річна колишня журналістка тепер обійматиме посаду помічниці прессекретаря, передає УНН із посиланням на Newsweek.

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Видання зауважує, що президент США ще не знайшов заміну прессекретарці Керолайн Лівітт, яка залишила посаду в серпні, однак його останнє рішення щодо команди комунікацій викликало дискусії після того, як з’явилася додаткова інформація про нову співробітницю.

Прессекретарка Трампа Лівітт повернеться до MAGA Inc. після відходу з Білого дому

Гармоні привернула до себе увагу цими вихідними, коли в соціальних мережах поширилася святкова світлина 2021 року, на якій вона зображена у футболці з написом "F*** Joe Biden" ("До біса Джо Байдена") і з гвинтівкою в руках.

У неділю в дописі на платформі X Гармоні оголосила, що приєднується до команди Білого дому. "З нетерпінням чекаю на цей новий етап — служіння американському народу та продовження боротьби за американську мрію. Америка понад усе", — написала вона.

Хто така Бені Рей Гармоні?

У п’ятницю Гармоні повідомила, що приєднається до пресслужби Білого дому, перейшовши з посади старшої кореспондентки медіаресурсу Real America’s Voice — платформи, що спочатку створювалася як відеоподкаст для колишнього радника президента Стіва Беннона.

Згідно з її профілем у LinkedIn, раніше Гармоні працювала помічницею з питань преси у ведучого організації Turning Point USA Джека Пособіца, а також заступницею прессекретаря конгресменів-республіканців Пола Госара та Метта Гейтца.

До того як отримати роботу в Білому домі, Гармоні супроводжувала президента в різних поїздках, висвітлюючи його переміщення для Real America’s Voice. Нещодавно вона входила до складу пулу журналістів, які висвітлювали візит президента до Ірландії; під час зворотного рейсу на борту "Air Force One" Трампа сфотографували з аркушем паперу, у верхній частині якого, ймовірно, було вказано ім’я "Бені Рей Гармоні".

Маючи понад 77 тисяч підписників в Instagram, Гармоні часто ділилася матеріалами про свою роботу, пов’язану із супроводом президента та висвітленням його діяльності.

Призначення Гармоні відбулося на тлі напружених відносин між Трампом і пресою.

У вересні президент США заборонив доступ до Білого дому представникам CNN, Politico та MS NOW — рішення, яке згодом тимчасово заблокував федеральний суддя. Тим часом відносини Трампа з журналістками залишаються предметом суперечок: від початку другого президентського терміну повідомлялося про гучні конфлікти за участю представниць ABC, CNN, Fox News, NBC та інших медіа.

Трамп заборонив CNN, MS NOW та Politico доступ до Білого дому

Чому фотографія Гармоні 2021 року набула вірусної популярності

Невдовзі після того, як Гармоні оголосила про своє призначення на посаду в Білому домі, користувачі соцмереж знову звернули увагу на кілька дописів і фотографій з її минулого.

Найбільший резонанс викликав знімок, на якому Гармоні позує зі старшим родичем під час різдвяних свят у футболці з написом "F*** Joe Biden" ("До біса Джо Байдена").

Це фото опублікував в Instagram у 2021 році Джером Белл — колишній кандидат від Республіканської партії до Палати представників. Підпис до світлини свідчив: "Директорка моєї кампанії зі зв’язків із громадськістю @beniraeharmony — просто звір. Ось як ми працюємо".

Схоже, Гармоні підтвердила автентичність знімка, поділившись іншим фото, де вона також була в цій футболці у 2021 році. Вона також відповіла на коментар у соцмережі X із запитанням "Дочка чи дівчина?", написавши: "Дядько".

На той час Гармоні працювала ведучою на телеканалі WICS NewsChannel 20 у Спрінгфілді (штат Іллінойс) і згодом заявила, що її відсторонили від роботи через цю публікацію. Директорка новин телеканалу Гезер Нодін пізніше спростувала інформацію про відсторонення Гармоні з цієї причини, додавши, що та не працювала журналісткою і ніколи не входила до штату відділу новин.