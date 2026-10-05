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Фотографувалась зі зброєю і має футболку "F*ck Joe Biden" - Трамп взяв у свою медійну команду 24-річну журналістку

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

Бені Рей Гармоні стала помічницею прессекретаря Білого дому, хоча посада прессекретаря вакантна. Раніше вона працювала журналісткою та політичною помічницею.

Фотографувалась зі зброєю і має футболку "F*ck Joe Biden" - Трамп взяв у свою медійну команду 24-річну журналістку

Поки посада прессекретаря Білого дому залишається вакантною, американський лідер Дональд Трамп здійснив нове кадрове призначення у своїй команді з комунікацій - Бені Рей Гармоні, 24-річна колишня журналістка тепер обійматиме посаду помічниці прессекретаря, передає УНН із посиланням на Newsweek.

Деталі

Видання зауважує, що президент США ще не знайшов заміну прессекретарці Керолайн Лівітт, яка залишила посаду в серпні, однак його останнє рішення щодо команди комунікацій викликало дискусії після того, як з’явилася додаткова інформація про нову співробітницю.

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Гармоні привернула до себе увагу цими вихідними, коли в соціальних мережах поширилася святкова світлина 2021 року, на якій вона зображена у футболці з написом "F*** Joe Biden" ("До біса Джо Байдена") і з гвинтівкою в руках.

У неділю в дописі на платформі X Гармоні оголосила, що приєднується до команди Білого дому. "З нетерпінням чекаю на цей новий етап — служіння американському народу та продовження боротьби за американську мрію. Америка понад усе", — написала вона.

Хто така Бені Рей Гармоні?

У п’ятницю Гармоні повідомила, що приєднається до пресслужби Білого дому, перейшовши з посади старшої кореспондентки медіаресурсу Real America’s Voice — платформи, що спочатку створювалася як відеоподкаст для колишнього радника президента Стіва Беннона.

Згідно з її профілем у LinkedIn, раніше Гармоні працювала помічницею з питань преси у ведучого організації Turning Point USA Джека Пособіца, а також заступницею прессекретаря конгресменів-республіканців Пола Госара та Метта Гейтца.

До того як отримати роботу в Білому домі, Гармоні супроводжувала президента в різних поїздках, висвітлюючи його переміщення для Real America’s Voice. Нещодавно вона входила до складу пулу журналістів, які висвітлювали візит президента до Ірландії; під час зворотного рейсу на борту "Air Force One" Трампа сфотографували з аркушем паперу, у верхній частині якого, ймовірно, було вказано ім’я "Бені Рей Гармоні".

Маючи понад 77 тисяч підписників в Instagram, Гармоні часто ділилася матеріалами про свою роботу, пов’язану із супроводом президента та висвітленням його діяльності.

Призначення Гармоні відбулося на тлі напружених відносин між Трампом і пресою.

У вересні президент США заборонив доступ до Білого дому представникам CNN, Politico та MS NOW — рішення, яке згодом тимчасово заблокував федеральний суддя. Тим часом відносини Трампа з журналістками залишаються предметом суперечок: від початку другого президентського терміну повідомлялося про гучні конфлікти за участю представниць ABC, CNN, Fox News, NBC та інших медіа.

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Чому фотографія Гармоні 2021 року набула вірусної популярності

Невдовзі після того, як Гармоні оголосила про своє призначення на посаду в Білому домі, користувачі соцмереж знову звернули увагу на кілька дописів і фотографій з її минулого.

Найбільший резонанс викликав знімок, на якому Гармоні позує зі старшим родичем під час різдвяних свят у футболці з написом "F*** Joe Biden" ("До біса Джо Байдена").

Це фото опублікував в Instagram у 2021 році Джером Белл — колишній кандидат від Республіканської партії до Палати представників. Підпис до світлини свідчив: "Директорка моєї кампанії зі зв’язків із громадськістю @beniraeharmony — просто звір. Ось як ми працюємо".

Схоже, Гармоні підтвердила автентичність знімка, поділившись іншим фото, де вона також була в цій футболці у 2021 році. Вона також відповіла на коментар у соцмережі X із запитанням "Дочка чи дівчина?", написавши: "Дядько".

На той час Гармоні працювала ведучою на телеканалі WICS NewsChannel 20 у Спрінгфілді (штат Іллінойс) і згодом заявила, що її відсторонили від роботи через цю публікацію. Директорка новин телеканалу Гезер Нодін пізніше спростувала інформацію про відсторонення Гармоні з цієї причини, додавши, що та не працювала журналісткою і ніколи не входила до штату відділу новин.

Антоніна Туманова

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