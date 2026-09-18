Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом

В пятницу президент США Дональд Трамп запретил доступ в Белый дом информационным ресурсам CNN, MS NOW и Politico, выразив недовольство тем, как они освещают события, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"С этого момента я запрещаю доступ в Белый дом для "фейковых новостей" CNN, MS NOW... и Politico... из-за их постоянных "репортажей" с фейковыми новостями", — написал Трамп в сети Truth Social, добавив, что позже объявит названия других изданий.

"СМИ не должны иметь возможности постоянно писать или рассказывать выдумки и ложь, освещая деятельность президента США, администрации Трампа или Соединенных Штатов Америки", — заявил он.

CNN, MS NOW, Politico и Национальный пресс-клуб не ответили на запросы о комментариях.

Добавим

Трамп неоднократно призывал телерадиокомпании прекратить показ развлекательных или информационных программ, которые ему не нравятся или в которых шутили или критиковали его самого либо его администрацию. Он также призывал Федеральную комиссию по связи лишить телеканалы лицензий после критики их новостных и других программ.