Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолент

Осень хорошо подходит для уютных вечеров за просмотром кино, поэтому УНН собрал для вас топ-10 лёгких фильмов с осенней атмосферой, которые украсят холодный вечер.

Когда Гарри встретил Салли

Гарри и Салли впервые пересеклись благодаря тогдашней девушке Гарри, которая попросила его подвезти Салли. После совместной поездки они надолго остались в памяти друг у друга, но снова увиделись лишь через пять лет. Гарри предложил Салли вместе поужинать, однако она не согласилась. Ещё через шесть лет жизнь вновь свела их, на этот раз в качестве соседей. Так будут ли они вместе?

Умница Уилл Хантинг

Уилл Хантинг обладает выдающимися способностями к математике, однако с учёбой у него не сложилось. Он смотрит на студентов свысока, но в то же время сам не решается вернуться к образованию. Причиной этого становятся его внутренние страхи и нежелание снова столкнуться с трудностями. Переломным моментом для героя становится знакомство с молодой студенткой. Эта встреча заставляет его иначе взглянуть на собственную жизнь. История постепенно раскрывает, что за уверенностью Уилла скрывается неуверенность в себе.

Гарри Поттер и узник Азкабана

Осенний Хогвартс, зачарованный лес и приключения знаменитой троицы создают особое настроение этой части франшизы. К ним добавляются тыквенный сок и волшебный мир, который особенно подходит для холодных вечеров. Именно третий фильм часто ассоциируется с более мрачной атмосферой среди первых частей истории. Герои вновь оказываются в центре новых приключений. Их ждут опасные ситуации и загадки. Для полного понимания истории просмотр советуют начинать с первого фильма.

Неприятности с Гарри

Да, снова Гарри! В лесу неподалёку от Вермонта находят тело мужчины по имени Гарри. Вскоре становится понятно, что у нескольких местных жителей есть причины думать, что именно они могли быть причастны к его смерти. Из-за этого тело несколько раз меняет местоположение. Ситуация, хотя поначалу и выглядит мрачно, постепенно превращается в чёрную комедию. Фильм сочетает элементы триллера и юмора.

Семейка Аддамс

Вы тоже уже слышите эти знаменитые щелчки под знакомый мотивчик? Эта история рассказывает о семье, которая живёт по совершенно необычным правилам. Атмосферу картины формируют готическая архитектура, особая музыка и мрачные манеры героев. В их мире странные и жуткие вещи воспринимаются как обычная часть жизни. Именно поэтому монстры здесь выглядят не такими уж страшными. Осенняя атмосфера здесь дополняется мрачной погодой, готикой, юмором и семейной историей.

Грозовой перевал

Новая экранизация переосмысливает известную историю любви, созданную на основе романа Эмили Бронте. В центре сюжета — своенравная Кэтрин и верный ей с самого детства Хитклифф. Их чувства начинаются как юношеская страсть. Со временем эта любовь становится всё сильнее и приобретает разрушительный характер. Речь идёт об отношениях, которые выходят далеко за пределы лёгкой романтики среди Грозового перевала, тумана, ветра и готики.

Дориан Грей

Фильм переносит зрителя в викторианский Лондон, где молодой Дориан знакомится с миром светских развлечений и соблазнов. Большое влияние на юношу оказывает лорд Генри, который открывает перед ним совершенно другую жизнь. Художник Бэзил восхищается невероятной внешностью Дориана и создаёт его портрет. Увидев готовую картину, юноша загадывает желание навсегда сохранить молодость, и оно сбывается, но не так, как можно было ожидать. Теперь этот портрет стал его проклятием… или нет?

Монстры на каникулах

Мэвис, дочь Дракулы, отмечает своё 118-летие, которое для вампиров является особенным днём. Празднование устраивают в отдалённом отеле, куда съезжаются настоящие монстры. Всё меняется после появления американского туриста Джонатана, который приезжает на маскарад и не понимает, кто именно его окружает. Во время знакомства с Мэвис между ними возникает симпатия. Теперь героям предстоит разобраться, могут ли быть вместе представители настолько разных миров и как на это отреагирует папа-Дракула.

Практическая магия

О семье Оуэнсов ходят странные слухи. Люди считают, что женщины из этого дома обладают магическими способностями и что мужчин, которые в них влюбляются, ждёт ранняя смерть. Однако сами сёстры не стремятся использовать свои способности во зло — напротив, им хочется обычного человеческого счастья и взаимной любви. Поэтому, несмотря на репутацию своей семьи, они пытаются жить собственной жизнью. Но старые слухи продолжают влиять на их отношения.

Маленькие женщины

Сюжет картины основан на одноимённом романе Луизы Мэй Олкотт. Действие фильма разворачивается во время Гражданской войны в США и сосредоточено на жизни четырёх сестёр. Джо мечтает стать писательницей, любит свободу и больше тяготеет к обществу мальчиков. Мег отличается ответственностью и романтическим характером и представляет для себя обеспеченную жизнь. Бет застенчива, молчалива и увлекается музыкой. Самая младшая Эми обладает артистичным характером и умеет использовать свою привлекательность для достижения цели. Несмотря на близость между сёстрами, каждая из них проходит собственный путь и пытается найти своё место в сложном мире.

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