Субсидия на отопительный сезон 2026/27: кто и когда должен обратиться в Пенсионный фонд

С началом отопительного сезона 2026/27 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проведет перерасчет жилищных субсидий. Для большинства домохозяйств, которые уже получают помощь, повторно подавать документы не нужно: размер выплаты определят автоматически. Это касается и тех, кому на неотопительный сезон субсидию назначили в размере 0 грн. В то же время части граждан перед зимой необходимо самостоятельно обратиться в ПФУ.

Что для этого нужно и как это сделать, объясняет УНН.

Жилищная субсидия — адресная помощь государства для домохозяйств, доходов которых недостаточно для самостоятельной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ее размер не фиксирован: ПФУ рассчитывает выплату отдельно для каждой семьи в зависимости от доходов, состава домохозяйства, набора коммунальных услуг и установленных социальных нормативов.

Кто имеет право обратиться в ПФУ за субсидией

Новое заявление необходимо подать тем, кто оформляет субсидию впервые, кому отказали в субсидии на неотопительный сезон, а также домохозяйствам, в которых изменился состав, социальный статус членов семьи или возникли другие обстоятельства, влияющие на право на помощь. Отдельно необходимо обратиться арендаторам жилья, домохозяйствам, в которых фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано, ВПЛ в случае изменения фактического места проживания, а также тем, кто претендует на субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива.

Для тех, кто претендует на выплату с начала сезона, важны сроки. Если документы подать в течение первых двух месяцев отопительного сезона, то есть до 30 ноября включительно, субсидию могут назначить с его начала, но не ранее даты возникновения права на помощь. При более позднем обращении субсидию будут назначать с месяца подачи заявления.

Какие документы нужны для оформления субсидий

Базовый пакет состоит из заявления о назначении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах домохозяйства. Остальные документы зависят от конкретной ситуации.

Для арендованного жилья может понадобиться договор найма, для ВПЛ, оформляющих помощь по фактическому месту проживания, — справка ВПЛ. Если есть задолженность за коммунальные услуги, можно предоставить договор о ее реструктуризации, документ о погашении задолженности или определение суда об открытии производства по делу об обжаловании задолженности. Справку о доходах подают, если соответствующей информации нет в государственных информационных ресурсах.

Заявление можно подать в сервисном центре ПФУ, через ЦНАП или уполномоченное лицо территориальной громады, по почте, а также онлайн через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда и портал "Дія".

Как рассчитывают размер субсидии

Размер помощи — это разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных норм и нормативов и обязательным платежом конкретного домохозяйства. То есть государство не компенсирует всю сумму в платежке: в расчет берется нормативное потребление, а часть расходов семья должна оплачивать самостоятельно.

Обязательный процент платежа зависит от дохода на одного человека. Для его определения среднемесячный доход домохозяйства делят на количество его членов. Полученную сумму соотносят с прожиточным минимумом на одного человека по состоянию на 1 января 2026 года, который составляет 3209 грн. Результат делят на два и умножают на 15%. Соответственно, чем ниже доход на одного человека, тем меньше доля обязательного платежа.

Для субсидии с начала отопительного сезона 2026/27 ПФУ учитывает доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года. Для пенсионеров учитывается пенсия, начисленная за август 2026 года.

Из-за чего могут не назначить субсидию

Одна из типичных проблем — неправильные или неполные сведения в заявлении и декларации. Если данные о составе домохозяйства, доходах, имуществе или фактическом месте проживания не совпадают с информацией в реестрах, заявителю могут предложить уточнить их. Если части документов не хватает, их необходимо предоставить в установленный срок.

Отдельная причина — задолженность за коммунальные услуги. Субсидию могут не назначить, если просроченная более трех месяцев задолженность превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 680 грн. Вместе с тем это не безвыходная ситуация: долг можно погасить, реструктуризировать или обжаловать в суде и предоставить ПФУ подтверждающие документы.

На право на субсидию также влияет имущественное положение. Среди критериев, которые проверяет ПФУ, — определенные законодательством покупки и другие операции на сумму свыше 100 тыс. грн в течение 12 месяцев, депозит свыше 100 тыс. грн, операции по покупке валюты или банковских металлов на общую сумму свыше 50 тыс. грн, а также наличие определенного количества жилья или относительно нового транспорта. Для ряда таких ограничений предусмотрены исключения.

Еще одна ошибка — не сообщить ПФУ об изменениях, которые могут повлиять на выплату. Получатель субсидии должен информировать Фонд об определенных законодательством обстоятельствах в течение 30 дней. Поэтому перед отопительным сезоном стоит проверить: актуальны ли данные о зарегистрированных и лицах, которые фактически проживают в доме или квартире, информация об имуществе и другие обстоятельства. Тем, кому субсидию уже назначили и у кого нет оснований для нового обращения, повторно подавать заявление перед зимой не нужно.

Напомним

Ранее УНН писал о том, кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформить.