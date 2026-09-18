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Украина получила от ЕС 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов

Киев • УНН

 • 17869 просмотра

Украина получила очередной транш от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Средства направят на закупку ракет и дронов.

Украина получила от ЕС 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов

Украина в рамках Ukraine Support Loan получила очередной транш в размере 3,3 млрд евро от ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН. 

Получили очередной транш в размере 3,3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan

- сообщил Корецкий.

Он отметил, что средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в частности на закупку ракет и дронов.

Напомним

Европейская комиссия одобрила дополнительные 6,1 миллиарда евро кредита для Украины на закупку различной оборонной продукции. В частности, речь идет о пакете, который открывает Украине возможность закупать ракеты PAC-3 для Patriot, а также финансировать украинские беспилотники и комплектующие к ним. 

Павел Башинский

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