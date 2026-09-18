Украина получила от ЕС 3,3 млрд евро на закупку ракет и дронов
Киев • УНН
Украина получила очередной транш от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Средства направят на закупку ракет и дронов.
Украина в рамках Ukraine Support Loan получила очередной транш в размере 3,3 млрд евро от ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.
Получили очередной транш в размере 3,3 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan
Он отметил, что средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды, в частности на закупку ракет и дронов.
Напомним
Европейская комиссия одобрила дополнительные 6,1 миллиарда евро кредита для Украины на закупку различной оборонной продукции. В частности, речь идет о пакете, который открывает Украине возможность закупать ракеты PAC-3 для Patriot, а также финансировать украинские беспилотники и комплектующие к ним.