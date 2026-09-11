ЄС затвердив 6,1 млрд євро кредиту для України на зброї

Європейська Комісія схвалила додаткові 6,1 мільярда євро кредиту для України на закупівлю різної оборонної продукції. Зокрема, мова йде про пакет, який відкриває Україні можливість закуповувати ракети PAC-3 для Patriot, а також фінансувати українські безпілотники та комплектуючі до них. Про це йдеться на сайті Європейської комісії, передає УНН.

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Сьогодні Європейська комісія схвалила виділення Україні додаткових 6,1 млрд євро на закупівлю різних оборонних засобів у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпасів, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Це вкрай необхідне фінансування сприятиме зміцненню спроможності України протистояти постійному посиленню російських ударів балістичними ракетами та безпілотниками - йдеться у повідомленні.

Кошти підуть на закупівлю оборонної продукції як у компаній ЄС, так і в українських компаній. Це рішення також дає Україні можливість закуповувати ракети PAC-3 для систем Patriot.

Пакет допомоги, що фінансується в рамках позики на підтримку України у розмірі 90 млрд євро, передбачає п’ять винятків із стандартних умов надання допомоги: три - для безпілотників та комплектуючих українського виробництва, вартість яких перевищує встановлені порогові значення, та два - для обладнання американського виробництва, зокрема ракет PAC-3, у тому числі через механізм PURL, що координується НАТО.

У Єврокомісії додали, що цього року вже виділили 8,35 млрд євро на фінансування оборони України, і незабаром будуть виділені додаткові кошти.

Нагадаємо

Європейська Комісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони Patriot у межах Ukraine Support Loan. Йдеться про близько €3,2 млрд на посилення української ППО.