Трамп заявив, що виконав "кожну свою обіцянку", але ЗМІ вказали на перебільшення

Президент США Дональд Трамп заявив, що за 19 місяців виконав усі обіцянки, які давав американцям, та назвав низку досягнень своєї адміністрації. Водночас частина наведених президентом показників перебільшена, повідомляє Fox News, пише УНН.

Але менше 2 років тому американський народ дав нам мандат врятувати Америку. І за 19 місяців я виконав кожну обіцянку, яку дав