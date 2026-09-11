Трамп заявив, що виконав "кожну свою обіцянку", але ЗМІ вказали на перебільшення
Київ • УНН
Трамп заявив, що за 19 місяців виконав усі обіцянки. Fox News вказав на перебільшення щодо податків і злочинності.
Президент США Дональд Трамп заявив, що за 19 місяців виконав усі обіцянки, які давав американцям, та назвав низку досягнень своєї адміністрації. Водночас частина наведених президентом показників перебільшена, повідомляє Fox News, пише УНН.
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Але менше 2 років тому американський народ дав нам мандат врятувати Америку. І за 19 місяців я виконав кожну обіцянку, яку дав
Президент зокрема приписав своїй адміністрації найбільше в історії США зниження податків, рекордне скорочення регулювання, масштабні інвестиції у збройні сили та найнижчий рівень насильницької злочинності за 125 років.
Деякі твердження виявилися перебільшеними
Як зазначає Fox News, за даними Tax Foundation, податковий закон Трампа став 6-м за масштабом скороченням податків у США з 1940 року, якщо оцінювати його як частку економіки.
Дані ФБР водночас свідчать про різке падіння насильницької злочинності. Рівень убивств знизився до 4,1 на 100 000 населення, зрівнявшись із показниками 1955 та 1956 років.
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