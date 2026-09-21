У Венеції хочуть підвищити туристичний збір - скільки доведеться платити

Венеція розглядає можливість розширення дії туристичного збору за в’їзд: його планують застосовувати протягом довшого періоду року та підвищити денну ставку до 30 євро (34 долари США). Про це повідомив високопосадовець міської адміністрації, передає УНН із посиланням на Reuters.

Мікеле Зуїн, член міської ради, відповідальний за бюджет і податки, заявив, що чинний збір у розмірі 5–10 євро є занадто низьким, щоб запобігти надмірному напливу туристів, однак нова ціна на 2027 рік потребуватиме обговорення та узгодження з урядом.

"Нинішній збір у 5–10 євро є доступним майже для всіх; існує ризик, що він більше не справляє того стримувального ефекту, який мав би забезпечувати цей захід", — зазначив Зуїн у коментарі недільному випуску регіональної щоденної газети *Il Gazzettino*.

У заяві, яку в понеділок активно поширювали національні ЗМІ, посадовець повідомив, що "йшлося навіть про підвищення до 50 євро", але додав, що влада може зупинитися на максимальній ставці у 30 євро.

Цей туристичний збір, що стосується лише відвідувачів, які приїжджають до міста на один день без ночівлі, було запроваджено у 2024 році — це стало першим таким випадком у світі. Для тих, хто бронює візит заздалегідь, діє знижений тариф; також передбачено низку винятків, зокрема для дітей віком до 14 років.

У 2026 році збір діяв у визначені дні в період із 3 квітня до 26 липня (з 8:30 до 16:00) і приніс до міського бюджету понад 5,2 мільйона євро завдяки продажу майже 680 тисяч вхідних квитків.

Місцева влада зазначає, що в місті, яке тривалий час потерпає від надмірного туризму та відтоку населення, ця ініціатива покликана спонукати відвідувачів уникати періодів найбільшого скупчення людей — наприклад, травневих свят.

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