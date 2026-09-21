21 вересня — Міжнародний день миру: історія та значення свята

Щороку 21 вересня світ відзначає Міжнародний день миру — дату, присвячену ідеї відмови від насильства, припинення збройних конфліктів та пошуку шляхів для мирного врегулювання суперечок. Цей день запровадила Організація Об'єднаних Націй (ООН) понад чотири десятиліття тому і поступово він став однією з ключових міжнародних дат, пов'язаних із питаннями безпеки, прав людини та культури миру.

У 2026 році Міжнародний день миру проходить під гаслом "Інвестуй у мир: для кожного, всюди, щодня". Детальніше про історію та значення свята розповідає УНН.

Міжнародний день миру: історія становлення дати

Рішення про запровадження Міжнародного дня миру Генеральна асамблея ООН ухвалила у 1981 році. Відповідна резолюція 36/67 передбачала проведення дня, присвяченого зміцненню ідеалів миру як усередині держав, так і у відносинах між ними. А вперше Міжнародний день миру відзначили у вересні 1982 року. Спочатку дата не була фіксованою: її святкували у третій вівторок вересня, коли у Нью-Йорку традиційно розпочиналася чергова сесія Генеральної асамблеї ООН.

Такий формат діяв майже два десятиліття. У 2001 році Генасамблея ухвалила ще одну резолюцію — 55/282, після якої за Міжнародним днем миру закріпили постійну дату 21 вересня. Відтоді цього дня також проводять освітні і громадські кампанії, присвячені толерантності, протидії дискримінації, захисту прав людини та розвитку культури діалогу.

Заходи до Дня миру та традиційні акції

У різних країнах формат, у якому відзначають Міжнародний день миру відрізняється. Органи влади, міжнародні та громадські організації, навчальні заклади й волонтерські об'єднання проводять конференції, лекції, дискусії, благодійні кампанії, культурні події та акції солідарності.

Так, однією зі сталих традицій Дня миру стала хвилина мовчання опівдні за місцевим часом. Вона присвячена пам'яті людей, які загинули внаслідок воєн та інших збройних конфліктів, а також підтримці тих, хто продовжує жити в умовах бойових дій.

Окремий звичай існує у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку: там проводять церемонію біля Дзвону миру. Його у 1954 році подарувала ООН Асоціація Організації Об'єднаних Націй Японії. Дзвін виготовили з монет і медалей, які збирали представники різних країн. Загалом для його створення використали пожертви людей і організацій із понад 60 держав. На дзвоні викарбуване послання із закликом до миру у світі. Генеральний секретар ООН б'є у Дзвін миру під час спеціальної церемонії та звертається до міжнародної спільноти із закликом до припинення конфліктів.

У 2026 році така церемонія відбулася 9 вересня, напередодні початку 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Цьогорічна кампанія підкреслює, що відповідальність за мир не обмежується діями держав або дипломатів. ООН звертає увагу на роль місцевих громад, волонтерів, миротворців, громадських організацій та людей, які працюють над запобіганням насильству і допомагають постраждалим від конфліктів.

Всесвітній день миру: цікаві факти та символи

Одним із найупізнаваніших символів миру у світі залишається білий голуб, якого часто зображають із оливковою гілкою у дзьобі. Образ голуба як символу миру має давню історію, а у ХХ столітті став широко використовуватися у міжнародних антивоєнних та миротворчих кампаніях. Оливкова гілка також асоціюється з примиренням. Вона присутня й на офіційній емблемі Організації Об'єднаних Націй: карту світу на ній оточують дві оливкові гілки, які символізують прагнення до миру.

Цікаво також те, що Міжнародний день миру 21 вересня іноді плутають із Всесвітнім днем миру, який Католицька церква відзначає 1 січня. Всесвітній день миру започаткував Папа Павло VI й уперше його відзначили 1 січня 1968 року. До цієї дати Папа Римський традиційно оприлюднює спеціальне послання, присвячене війнам, соціальній справедливості, правам людини, міжнародній безпеці та іншим глобальним викликам.

Натомість 21 вересня — саме офіційний Міжнародний день миру, встановлений Генеральною асамблеєю ООН і визнаний на міжнародному рівні.