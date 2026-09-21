Що святкують 21 вересня в Україні та світі

21 вересня в Україні та світі відзначають Міжнародний день миру, Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, а свої Дні Незалежності святкують Вірменія та Мальта. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого апостола від 70-ти Кодрата та знайдення мощей святителя Дмитра Ростовського, пише УНН.

День миру в Україні та Міжнародний день миру (International Day of Peace)

Офіційне свято в Україні, встановлене Указом Президента у 2002 році, яке щорічно збігається з Міжнародним днем миру під егідою ООН (заснованим у 1981 році рішенням Генеральної Асамблеї). Подія присвячена зміцненню ідеалів миру, припиненню вогню, відмові від насильства та врегулюванню збройних конфліктів. Для України в умовах повномасштабної російської агресії цей день має виняткове значення, символізуючи прагнення українського народу до відновлення справедливості, деокупації території та встановлення тривалого і безпечного миру.

Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера (World Alzheimer's Day)

Глобальна медико-соціальна дата, заснована у 1994 році за ініціативи організації Alzheimer's Disease International (ADI) та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Подія має на меті розширення знань суспільства про нейродегенеративні захворювання, подолання стигматизації людей із деменцією, популяризацію факторів профілактики та підтримку родин і опікунів, які доглядають за важкохворими пацієнтами.

Всесвітній день подяки (World Gratitude Day)

Неофіційне міжнародне свято, засноване у 1965 році на Гаваях під час міжнародної зустрічі духовних лідерів та затверджене під патронатом групи ООН із медитації. День закликає людей висловлювати щиру вдячність рідним, колегам, військовослужбовцям, медикам та усім, хто робить свій внесок у добробут суспільства, сприяючи емоційному благополуччю та психологічній стійкості.

Міжнародний день нульових викидів (Zero Emissions Day)

Екологічна ініціатива, започаткована у 2008 році екоактивістом Кеном Воллесом у Канаді. День має на меті дати планеті "паузу" від спалювання викопного палива, закликаючи людей мінімізувати використання електроенергії, виробленої вугільними та газовими станціями, обмежити використання автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та привернути увагу урядів до прискорення переходу на відновлювані джерела енергії.

День Незалежності Вірменії

Головне національне свято країни на честь результатів загальнонародного референдуму 21 вересня 1991 року, коли понад 99% громадян висловилися за вихід зі складу СРСР та відновлення суверенної вірменської держави. День відзначається офіційними підняттями прапора, урочистими церемоніями нагородження видатних діячів та святковими концертами.

День Незалежності Мальти

Офіційне державне на згадку про проголошення суверенітету острівної держави та її вихід зі складу Британської імперії 21 вересня 1964 року зі збереженням членства у Британській Співдружності. Подія супроводжується урочистими заходами у Валлетті, військовими парадами та виступами національних оркестрів.

День пам'яті святого апостола від 70-ти Кодрата Афінського

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого апостола від 70-ти Кодрата Афінського, який у II столітті проповідував Апостольське вчення в Афінах і Магнезії, за що був побитий камінням та заморений голодом у в'язниці за імператора Адріана. Також у цей день згадують знайдення мощей святителя Дмитра, митрополита Ростовського — уродженця Київщини, видатного українського церковного діяча, письменника та богослова XVII–XVIII століть, автора фундаментальної праці "Четьї-Мінеї" (Житія святих).

За старим календарем віряни відзначають велике двунадесяте свято — Різдво Пресвятої Богородиці (Малу Пречистую). Свято встановлене на честь народження Діви Марії у праведних Йоакима та Анни в Єрусалимі. У українській народній традиції цей день вважався святом врожаю, жіночим днем і початком осінніх весіль, коли дякували Богові за зібране збіжжя та молилися про заступництво родини.