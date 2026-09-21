Вибори до держдуми: пропутінська "єдина росія" набирає понад 57% на тлі повідомлень про порушення
Київ • УНН
Після підрахунку 23,39% протоколів «єдина росія» набирає 57,02%. На виборах повідомляли про вкидання бюлетенів і тиск на спостерігачів.
У росії завершилося триденне голосування на виборах до Держдуми, за попередніми даними російського ЦВК, "єдина росія" набирає 57,02% голосів після опрацювання 23,39% протоколів. Вибори проходили на тлі повідомлень про вкидання бюлетенів, проблеми з роботою спостерігачів та випадки, коли виборці заявляли, що хтось уже проголосував замість них, пише УНН.
Деталі
За попередніми результатами, до Держдуми проходять 5 партій. КПРФ набирає 13,96%, ЛДПР – 9,34%, "Нові люди" – 7,98%, "Справедлива росія" – 5,18%. Остаточні результати мають оголосити не раніше 25 вересня.
Заявлена явка перевищила 56%. За даними дистанційного електронного голосування, "єдина росія" отримала 49,06%, "Нові люди" – 15,42%, а КПРФ – 12,26%. Водночас явка на федеральній платформі електронного голосування, за даними російського Мінцифри, становила 90,87%.
Повідомлення про порушення
У низці регіонів надходили повідомлення про можливі порушення. Зокрема, у Марій Ел зафіксували ймовірне вкидання бюлетенів, а в Пермі повідомляли про сейф-пакет без підписів і печаток, у якому 100% голосів були віддані за "Єдину росію"
У санкт-петербурзі та інших регіонах повідомляли про затримання спостерігачів від партії "Яблоко". У москві один із виборців заявив, що після прибуття на дільницю виявив, що від його імені вже проголосували.
Інші порушення
Голова російського ЦВК елла памфілова водночас заявила лише про 3 спроби вкидання бюлетенів по всій країні. Вона також стверджувала, що опозиція нібито планувала закидати виборчі дільниці яблуками.
У єкатеринбурзі поліцію викликали через яблуко на столі одного зі спостерігачів. За його словами, правоохоронці вилучили фрукт після того, як голова дільничної комісії розцінив його як "незаконну агітацію".
Ці вибори до держдуми стали першими після початку повномасштабної війни росії проти України. Reuters зазначає, що значну частину антивоєнних кандидатів до участі не допустили, а політичне середовище в росії залишається жорстко контрольованим владою.
У рф завершились вибори до держдуми: "єдина росія" і ще 4 партії долають бар’єр20.09.26, 22:02 • 16479 переглядiв