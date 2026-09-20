На прем’єра Угорщини Петера Мадяра вилили вино під час свята
Київ • УНН
Невідомий чоловік вилив вино на Петера Мадяра під час Дня жнив у Сексарді. Охорона вивела його із заходу.
На прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра вилили вино під час свята жнив. Політик оприлюднив відео з місця події та розповів про інцидент на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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На відео, яке оприлюднив політик видно як невідомий чоловік спочатку стоїть неподалік Петера Мадяра, а потім виливає на нього вино з келиха. Після цього чоловіка вивела охорона.
Один із колишніх прибічників Орбана напився до стану оманливої хоробрості. Ми зупинилися на шляху додому з Печа на Дні жнив Секшсарда за запрошенням місцевих жителів. "Гентльмен" міг бути дуже засмучений, що всі почувалися добре, і ми розмовляли та фотографувалися із сотнями людей
Він також додав, що чоловік був недостатньо сміливим, щоб підійти ближче, натомість "чудового вина Секшсарда дуже шкода".
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Колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака закидали яйцями після судового засідання, де йому обирали запобіжний захід.