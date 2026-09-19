Вибори до держдуми рф: "єдина росія"має 53,5% голосів, без вкидань не обійшлось
Київ • УНН
За екзитполами, "єдина росія" набирає 53,5% на виборах до держдуми. Журналісти заявили про можливі вкидання на 4,5 тисячі дільниць.
Провладна партія рф "єдина росія" лідирує на виборах у держдуму рф - за даними екзитполів у неї зараз 53,5%. Про це повідомили російські "медіа", передає УНН.
Деталі
За даними екзитполів "єдина росія" зараз має 53,5%. Далі йдуть:
- кпрф - 14,5%;
- лдпр - 10,1%;
- "Новые люди" - 8,4%;
- "справедливая россия"
- 6,0%.
Водночас, за даними видання "Важные истории", на 4,5 тисячах дільниць у росії могли статися випадки вкидання бюлетенів у перший день виборів.
Видання зазначає, що такі показники можуть свідчити про фальсифікації. Найбільше таких дільниць журналісти зафіксували в чечні, дагестані, північній осетії, ленінградській, воронезькій, смоленській, іванівській областях та ханти-мансійському автономному окрузі.
Додатково
У росії спостерігачі повідомляють про недопуск на дільниці та затримання. Електоральний аналітик Іван Шукшин також заявив про ознаки можливого штучного завищення явки, посилаючись на аномальні показники окремих територіальних виборчих комісій. Незалежного підтвердження масштабів можливих фальсифікацій наразі немає.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що лише 30,8% росіян очікують, що парламентські вибори в рф пройдуть чесно, тоді як понад половина допускає маніпуляції з результатами голосування.