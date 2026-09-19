Втрати України становлять близько 27 тис. вбитими та пораненими щомісяця - Туск

$44.6651.24
ukenru
11:51 • 1876 перегляди
Удари на тисячу кілометрів углиб рф: у Міноборони розповіли, як діпстрайки виснажують воєнну машину рфVideo
10:32 • 9502 перегляди
Сили оборони уразили пункти управління дронами, полігон і склади росіян - Генштаб
10:20 • 9860 перегляди
ГУР показало японській делегації компоненти балістичної ракети КНДРPhoto
Ексклюзив
09:46 • 9682 перегляди
Сценарій повторюється: захист лікаря Odrex знову заявив відвід судді
09:30 • 10301 перегляди
Україна отримає від США нові ракети для С-300, що про них відомо
08:52 • 10327 перегляди
Прем'єр Британії проситиме Трампа передати Україні ракети Patriot перед зимою
08:32 • 9624 перегляди
Понад 115 тисяч людей залишили домівки через новий наступ хуситів у Ємені
08:26 • 4782 перегляди
Для Ер-Ріяда велика рідкість: у столиці Саудівської Аравії двічі оголосили повітряну тривогу
07:38 • 10227 перегляди
лавров і Рубіо можуть зустрітися у Нью-Йорку, однією з ключових тем стане Україна
07:18 • 10497 перегляди
Вірус Західного Нілу шириться Європою, в Італії зафіксували понад 650 випадків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.8м/с
62%
755мм
Популярнi новини
Що святкують 19 вересня в Україні та світі19 вересня, 02:58 • 12004 перегляди
Трамп заявив, що росія п’ять років атакує союзників України19 вересня, 04:16 • 13990 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto19 вересня, 05:52 • 18161 перегляди
Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь06:32 • 12072 перегляди
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto08:47 • 6136 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 27270 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 46380 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 28250 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 43269 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 37495 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Марко Рубіо
Ларс Люкке Расмуссен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Нью-Йорк
Іран
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек розповів, чому його ексдружина Дженніфер Гарнер відмовилася зніматися з ним у новому фільмі10:49 • 2558 перегляди
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto08:47 • 6308 перегляди
Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь06:32 • 12165 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto19 вересня, 05:52 • 18254 перегляди
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo18 вересня, 16:55 • 16625 перегляди
Актуальне
Фільм
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
С-300
Техніка

Втрати України становлять близько 27 тис. вбитими та пораненими щомісяця - Туск

Київ • УНН

 • 1760 перегляди

Дональд Туск заявив, що втрати України становлять близько 27 тисяч убитими й пораненими щомісяця. Він пов’язав це з новою тактикою РФ.

Втрати України становлять близько 27 тис. вбитими та пораненими щомісяця - Туск

Втрати України останнім часом становлять близько 27 тис. убитими і пораненими щомісяця. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає УНН

Деталі 

Нова російська стратегія і, перш за все, нові технічні можливості, а саме реактивні дрони, це також значно більші втрати з української сторони. Наші партнери з України повідомили мене, що останнім часом щомісяця це 27 тисяч убитих і поранених. І це, звісно, на жаль, у найсумнішому значенні цього слова, рекорди в цьому відношенні

- сказав Туск.

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News повідомив про 50 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених українських військовослужбовців.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща