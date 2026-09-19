Втрати України становлять близько 27 тис. вбитими та пораненими щомісяця - Туск
Київ • УНН
Дональд Туск заявив, що втрати України становлять близько 27 тисяч убитими й пораненими щомісяця. Він пов’язав це з новою тактикою РФ.
Втрати України останнім часом становлять близько 27 тис. убитими і пораненими щомісяця. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає УНН.
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Нова російська стратегія і, перш за все, нові технічні можливості, а саме реактивні дрони, це також значно більші втрати з української сторони. Наші партнери з України повідомили мене, що останнім часом щомісяця це 27 тисяч убитих і поранених. І це, звісно, на жаль, у найсумнішому значенні цього слова, рекорди в цьому відношенні
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News повідомив про 50 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених українських військовослужбовців.