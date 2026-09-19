Удари на тисячу кілометрів углиб рф: у Міноборони розповіли, як діпстрайки виснажують воєнну машину рф
Київ • УНН
Україна за тиждень уразила НПЗ, аеродром і військову авіацію рф. Міноборони заявило про мільярдні збитки для російської воєнної машини.
Українські далекобійні та середньої дальності удари по російських військових і паливних об'єктах завдають рф мільярдних збитків. Це скорочує ресурси, які росія могла б витратити на ракети, дрони, військову техніку та найманців, повідомили у Міністерстві оборони України, пише УНН.
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Лише протягом останнього тижня Сили оборони завдали ударів по десятках об'єктів противника, зокрема по нафтопереробних підприємствах та військовій авіації.
Однією з цілей став НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у ярославській області приблизно за 1000 км від українського кордону. У Міноборони зазначили, що це один із 5 найбільших НПЗ росії та ключовий постачальник пального для західного угруповання російських військ.
Під ударами опинилися НПЗ та військовий аеродром
Сили оборони також уразили резервуари й технологічні потужності НПЗ "Славянський" і "Танеко", які виробляють авіаційний гас та бензин.
На Сизранському НПЗ у самарській області після влучання виникла пожежа. За даними Міноборони, уражені установка первинної переробки нафти та резервуарний парк.
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На військовому аеродромі "Ростов-на-Дону (Центральний)" українські сили уразили 3 транспортні літаки Ан-12 і Ан-25, а також 3 гелікоптери. Там також зафіксували детонацію боєкомплекту.
У Міноборони заявили, що Україна продовжує системно знищувати матеріальну базу, яка забезпечує ведення росією війни.
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