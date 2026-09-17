У ярославлі після атаки дронів горить один із найбільших НПЗ росії - OSINT

У російському ярославлі в ніч на 17 вересня після атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі "Славнефть-ЯНОС", який входить до 5 найбільших НПЗ росії. Місце пожежі за фотографіями очевидців встановив OSINT-аналітик ASTRA, пише УНН.

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Губернатор ярославської області михайло євраєв уночі оголосив про небезпеку БпЛА та заявив про відбиття української атаки. Частину траси М-8 на виїзді з ярославля в напрямку москви перекрили, а маршрути громадського транспорту змінили.

Водночас російська влада офіційно не повідомляла про наслідки атаки. За результатами геолокації оприлюднених очевидцями кадрів, ASTRA стверджує, що пожежа виникла саме на території НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

Один із найбільших НПЗ росії

Підприємство переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас і паливо для реактивних двигунів, а також мастила, бітум, скраплені гази та мазут.

У 2026 році на підприємстві вже щонайменше 8 разів фіксували пожежі після атак - 28 березня, 26 квітня, 8 та 22 травня, 6 та 16 липня, 6 і 28 серпня.

Під час масованої атаки на ярославль 28 серпня, за даними губернатора області, загинула 1 людина, ще 27 постраждали.

У ростові-на-дону спалахнула пожежа на території військового аеродрому - OSINT