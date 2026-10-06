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"Ніби втратив здатність формулювати слова" - нобелівський лауреат з медицини Дейссерот розповів, як дізнався про перемогу

Київ • УНН

 • 3390 перегляди

Лауреат Нобелівської премії Карл Дейссерот майже пропустив нічний дзвінок із повідомленням про перемогу. Він працює до півночі та щойно ліг спати.

"Ніби втратив здатність формулювати слова" - нобелівський лауреат з медицини Дейссерот розповів, як дізнався про перемогу

Лауреат Нобелівської премії з медицини професор Карл Дейссерот ледь не пропустив дзвінок з повідомленням про свою перемогу від комітету. Про це пише Associated Press, передає УНН

Деталі 

Як пише видання, доктор Карл Дейссерот називає себе "совою" та часто працює до півночі. За його словами, після перегляду наукових статей та листування зі студентами він щойно ліг спати, коли йому зателефонували з Нобелівської асамблеї у Стокгольмі.

"Я майже відчув, ніби втратив здатність формулювати слова, але через хвилину-дві я прийшов до тями", - сказав Дейссерот. 

Поки наукові кореспонденти спілкувалися з Дейссеротом по телефону та через Zoom, фотограф і відеооператор видання поспішали до його будинку в Стенфорді. Фотограф прибув близько 3:30 ранку й побачив перед будинком прикраси до Хелловіна, але всередині горіло лише одне світло. Він побоювався, що помилився будинком, перш ніж набрався сміливості постукати у двері.

Доктор Мішель Монже-Дейссерот, дружина вченого, відчинила двері й запросила фотографа до будинку, де лауреат Нобелівської премії приймав дзвінки, сидячи на дивані.

Дейссерот зізнався агентству AP, що був здивований, дізнавшись, що його робота була відзначена Нобелівською премією, але його дружина не була здивована.

Нагадаємо 

Нобелівську премію з фізіології та медицини 2026 року присуджено Карлу Дейссероту, Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю "за їхні відкриття, що стосуються світлозалежних іонних каналів та оптогенетики".  

Павло Башинський

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