Зеленський сьогодні у Стокгольмі: анонсував підписання трьох угод про безпеку

Сьогодні Україна підпише три угоди про безпеку, які забезпечать Києву довгострокову підтримку, про що оголосив Президент Володимир Зеленський, який сьогодні перебуватиме в Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа.