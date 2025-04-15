SkyUp Airlines відкриває нові європейські напрямки з Кишинева. Акційні квитки від 14,5 євро доступні лише 4 квітня на рейси до 1 жовтня 2025 року.
За останній тиждень рф випустила по Україні 1220 авіабомб, 850 дронів та 40 ракет різних типів. Зеленський наголосив на необхідності посилення ППО та міжнародної підтримки для захисту від російської агресії.
Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.
38-річний Салван Моміка, відомий спаленням Корану у Швеції, був застрелений у своїй квартирі в Седертельє. Інцидент стався під час прямої трансляції в TikTok, поліція підтвердила смерть від вогнепального поранення.
26 січня світ відзначає Міжнародний день митника, День аудиторської служби та Всесвітній день екологічної освіти. Кожне свято має свою історію та особливе значення для розвитку суспільства.
Швеція готує конституційні зміни для позбавлення громадянства за шпигунство та загрозу безпеці держави. Зміни торкнуться осіб із подвійним громадянством та тих, хто отримав його шахрайським шляхом.
Безпілотник скинув фарбу на територію російського посольства у Стокгольмі вночі 29 листопада. Інцидент стався після того, як вандали атакували посольство Швеції в москві.
Швеція розслідує пошкодження двох кабелів передачі даних у Балтійському морі, вивчаючи причетність китайського судна Yi Peng 3. Німеччина вважає інцидент актом гібридної війни.
У шведському місті Вестерос збудували церкву рпц поблизу важливих стратегічних об'єктів, включаючи аеропорт та водоочисну станцію. Шведська поліція безпеки підтвердила використання церкви для російської розвідувальної діяльності.
Шведська прокуратура підтвердила розслідування щодо зґвалтування в готелі Стокгольма. Кілька ЗМІ звинувачують у цьому футболіста Кіліана Мбаппе, хоча він заперечує причетність.
Перша леді України та міністри охорони здоров'я України і Швеції відвідали реабілітаційний центр у Києві. Презентовано українську версію книги шведського реабілітолога про відновлення після травм спинного мозку.
Південнокорейська письменниця Хан Канг, лауреатка Нобелівської премії з літератури, відмовилась від святкувань та пресконференцій через війни у світі. Вона вважає недоречним святкувати на тлі "трагічних подій".
Президента України Володимира Зеленського номіновано на Нобелівську премію миру, але експерти не прогнозують йому перемогу. Комітет може зосередитися на гуманітарних акторах, які допомагають цивільному населенню.
Служба безпеки Швеції припускає причетність Ірану до інцидентів біля ізраїльських посольств у Стокгольмі та Копенгагені. Двох шведських підлітків заарештовано за підозрою у підриві гранат біля посольства в Данії.
Фонд Right-Livelihood-Stiftung оголосив переможців альтернативної Нобелівської премії. Серед лауреатів - палестинський правозахисник, активістки з Філіппін та Мозамбіку, а також британський дослідницький проект.
У Фінляндії планують розмістити два штаби НАТО: сухопутних військ у Північній Європі та передових сухопутних військ. Точне розташування штабів ще не затверджено, але розглядаються міста Міккелі, Соданкюля та Рованіємі.
Швеція звинуватила росію у втручанні в роботу її супутників, що викликало перебої в телевізійному мовленні в Україні.
Швеція та Іран обмінялися ув'язненими за посередництва Оману: Швеція звільнила колишнього іранського чиновника, а Іран відпустив двох затриманих шведів.
Українки Іванна Бурба, Амелія Волинська, Олександра Горецька, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Ангеліна Овчинникова і Валерія Тищенко завоювали золото в спортивному плаванні на третьому етапі Кубка світу в канадському Маркхемі.
Ярослава Магучіх завоювала золото в стрибках у висоту на першому етапі Діамантової ліги 2024 року в Стокгольмі, Ірина Геращенко завоювала бронзу, а Імке Оннен з Німеччини завоювала срібло.
Президент Фінляндії Олександр Стубб і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підтвердили свою участь у першому Глобальному саміті миру під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Стокгольмі.
Україна і Норвегія підписали в Стокгольмі угоду про безпеку, при цьому Норвегія зобов'язалася надавати довгострокову військову і невійськову підтримку Україні, в тому числі виділити понад 6 мільярдів євро на 2023-2027 роки.
Україна та Ісландія підписали всеосяжну безпекову угоду, що передбачає довгострокову економічну, гуманітарну, оборонну підтримку та співпрацю для майбутнього членства України в ЄС та НАТО.
Україна і Швеція підписали угоду про співробітництво в галузі безпеки, що зміцнює їх партнерство у сфері безпеки.
Сьогодні Україна підпише три угоди про безпеку, які забезпечать Києву довгострокову підтримку, про що оголосив Президент Володимир Зеленський, який сьогодні перебуватиме в Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа.
Трибунал Міжнародної торгової палати заборонив російському газпрому передавати газовий спір з чеською енергетичною компанією CEZ до російських судів, підтвердивши, що такі спори мають вирішуватися через арбітраж ICC.
Країни Балтії та Північної Європи підтвердили свою єдність проти "тіньової війни" росії: Швеція вступила до НАТО, а прем'єр-міністри країн Балтії пообіцяли не відмовитися від підтримки України, незважаючи на залякування москви.
Ірина Кобелєва, 16-річна дівчина з Маріуполя, завоювала 5 медалей, у тому числі 4 золоті та 1 срібну, на чемпіонаті Європи з ушу в Стокгольмі.
Тейлор Свіфт повернулася в межах свого туру Eras Tour в Парижі, представивши нове вбрання і відредагований сет-лист з шістьма новими треками зі свого альбому "The Tortured Poets Department" під час 3-годинного енергійного шоу.
Сьогодні, 26 квітня, у багатьох країнах світу люди, які запатентували свій винахід, написали якійсь твір або зробили щось інше оригінальне завдяки своїм розумовим здібностям можуть долучитися заходів з нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності.