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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 3442 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 6626 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30121 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160793 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139056 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141878 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136292 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136065 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196726 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77735 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 3462 перегляди

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Авіабренд з українським корінням запустить три нові рейси на Кишинів

SkyUp Airlines відкриває нові європейські напрямки з Кишинева. Акційні квитки від 14,5 євро доступні лише 4 квітня на рейси до 1 жовтня 2025 року.

Економіка • 4 квітня, 15:27 • 11822 перегляди

росія за тиждень випустила по Україні понад 1200 авіабомб – Зеленський

За останній тиждень рф випустила по Україні 1220 авіабомб, 850 дронів та 40 ракет різних типів. Зеленський наголосив на необхідності посилення ППО та міжнародної підтримки для захисту від російської агресії.

Війна • 16 лютого, 10:17 • 40269 перегляди

Україна виграла суд у Швеції проти акціонерів "Укрнафти": компанії мають відшкодувати $22 млн

Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.

Економіка • 3 лютого, 10:28 • 30057 перегляди

У Стокгольмі палій Корану був застрелений під час TikTok-трансляції

38-річний Салван Моміка, відомий спаленням Корану у Швеції, був застрелений у своїй квартирі в Седертельє. Інцидент стався під час прямої трансляції в TikTok, поліція підтвердила смерть від вогнепального поранення.

Новини Світу • 30 січня, 09:58 • 30053 перегляди

Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти: що ще відзначають 26 січня

26 січня світ відзначає Міжнародний день митника, День аудиторської служби та Всесвітній день екологічної освіти. Кожне свято має свою історію та особливе значення для розвитку суспільства.

Суспільство • 26 січня, 04:03 • 33610 перегляди

Швеція планує позбавляти громадянства за шпигунство і загрозу безпеці

Швеція готує конституційні зміни для позбавлення громадянства за шпигунство та загрозу безпеці держави. Зміни торкнуться осіб із подвійним громадянством та тих, хто отримав його шахрайським шляхом.

Новини Світу • 15 січня, 20:48 • 24395 перегляди

У Стокгольмі безпілотник скинув фарбу на територію посольства рф

Безпілотник скинув фарбу на територію російського посольства у Стокгольмі вночі 29 листопада. Інцидент стався після того, як вандали атакували посольство Швеції в москві.

Новини Світу • 29 листопада, 14:28 • 15329 перегляди

Швеція розслідує можливу причетність китайського судна до пошкодження кабелів у Балтійському морі - ЗМІ

Швеція розслідує пошкодження двох кабелів передачі даних у Балтійському морі, вивчаючи причетність китайського судна Yi Peng 3. Німеччина вважає інцидент актом гібридної війни.

Новини Світу • 20 листопада, 17:28 • 22078 перегляди

У Швеції збудували російську церкву поблизу стратегічних об'єктів - Politico

У шведському місті Вестерос збудували церкву рпц поблизу важливих стратегічних об'єктів, включаючи аеропорт та водоочисну станцію. Шведська поліція безпеки підтвердила використання церкви для російської розвідувальної діяльності.

Новини Світу • 12 листопада, 05:23 • 20497 перегляди

Кіліан Мбаппе фігурує у справі про зґвалтування

Шведська прокуратура підтвердила розслідування щодо зґвалтування в готелі Стокгольма. Кілька ЗМІ звинувачують у цьому футболіста Кіліана Мбаппе, хоча він заперечує причетність.

Спорт • 15 жовтня, 16:56 • 27485 перегляди

Надаватимуть меддопомогу при мінно-вибухових травмах: як на Київщині планують покращити реабілітаційного центру

Перша леді України та міністри охорони здоров'я України і Швеції відвідали реабілітаційний центр у Києві. Презентовано українську версію книги шведського реабілітолога про відновлення після травм спинного мозку.

Київщина • 15 жовтня, 15:31 • 14590 перегляди

Лауреатка Нобелівської премії Хан Канг відмовилася від проведення пресконференцій через війни у світі

Південнокорейська письменниця Хан Канг, лауреатка Нобелівської премії з літератури, відмовилась від святкувань та пресконференцій через війни у світі. Вона вважає недоречним святкувати на тлі "трагічних подій".

Культура • 12 жовтня, 22:09 • 20793 перегляди

Зеленського номінували на Нобелівську премію миру

Президента України Володимира Зеленського номіновано на Нобелівську премію миру, але експерти не прогнозують йому перемогу. Комітет може зосередитися на гуманітарних акторах, які допомагають цивільному населенню.

Політика • 4 жовтня, 09:16 • 116302 перегляди

Швеція підозрює, що за атаками на ізраїльські посольства може стояти Іран

Служба безпеки Швеції припускає причетність Ірану до інцидентів біля ізраїльських посольств у Стокгольмі та Копенгагені. Двох шведських підлітків заарештовано за підозрою у підриві гранат біля посольства в Данії.

Новини Світу • 4 жовтня, 06:31 • 15403 перегляди

У Стокгольмі оголосили переможців альтернативної Нобелівської премії

Фонд Right-Livelihood-Stiftung оголосив переможців альтернативної Нобелівської премії. Серед лауреатів - палестинський правозахисник, активістки з Філіппін та Мозамбіку, а також британський дослідницький проект.

Новини Світу • 3 жовтня, 11:48 • 12957 перегляди

У Фінляндії планують розмістити два штаби НАТО

У Фінляндії планують розмістити два штаби НАТО: сухопутних військ у Північній Європі та передових сухопутних військ. Точне розташування штабів ще не затверджено, але розглядаються міста Міккелі, Соданкюля та Рованіємі.

Новини Світу • 19 вересня, 06:43 • 14925 перегляди

Швеція звинуватила рф у втручанні в роботу супутників

Швеція звинуватила росію у втручанні в роботу її супутників, що викликало перебої в телевізійному мовленні в Україні.

Новини Світу • 21 червня, 06:25 • 16857 перегляди

Швеція та Іран здійснили обмін полоненими за посередництва Оману

Швеція та Іран обмінялися ув'язненими за посередництва Оману: Швеція звільнила колишнього іранського чиновника, а Іран відпустив двох затриманих шведів.

Політика • 16 червня, 00:04 • 109202 перегляди

Збірна України здобула "золото" Кубка світу з артистичного плавання в Канаді

Українки Іванна Бурба, Амелія Волинська, Олександра Горецька, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Ангеліна Овчинникова і Валерія Тищенко завоювали золото в спортивному плаванні на третьому етапі Кубка світу в канадському Маркхемі.

Спорт • 3 червня, 09:57 • 30940 перегляди

Ярослава Магучих виграла "золото" на етапі Діамантової ліги-2024 у Стокгольмі

Ярослава Магучіх завоювала золото в стрибках у висоту на першому етапі Діамантової ліги 2024 року в Стокгольмі, Ірина Геращенко завоювала бронзу, а Імке Оннен з Німеччини завоювала срібло.

Спорт • 3 червня, 01:30 • 28482 перегляди

Саміт миру: президент Фінляндії та прем'єрка Данії підтвердили Зеленському свою участь

Президент Фінляндії Олександр Стубб і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підтвердили свою участь у першому Глобальному саміті миру під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Стокгольмі.

Політика • 31 травня, 13:26 • 21745 перегляди

Україна та Норвегія підписали безпекову угоду

Україна і Норвегія підписали в Стокгольмі угоду про безпеку, при цьому Норвегія зобов'язалася надавати довгострокову військову і невійськову підтримку Україні, в тому числі виділити понад 6 мільярдів євро на 2023-2027 роки.

Війна • 31 травня, 11:29 • 23799 перегляди

Україна та Ісландія підписали безпекову угоду

Україна та Ісландія підписали всеосяжну безпекову угоду, що передбачає довгострокову економічну, гуманітарну, оборонну підтримку та співпрацю для майбутнього членства України в ЄС та НАТО.

Війна • 31 травня, 10:59 • 22567 перегляди

Україна та Швеція підписали безпекову угоду

Україна і Швеція підписали угоду про співробітництво в галузі безпеки, що зміцнює їх партнерство у сфері безпеки.

Війна • 31 травня, 09:07 • 23080 перегляди

Зеленський сьогодні у Стокгольмі: анонсував підписання трьох угод про безпеку

Сьогодні Україна підпише три угоди про безпеку, які забезпечать Києву довгострокову підтримку, про що оголосив Президент Володимир Зеленський, який сьогодні перебуватиме в Стокгольмі на третьому саміті Україна – Північна Європа.

Війна • 31 травня, 07:59 • 22271 перегляди

Трибунал ICC заборонив газпрому передавати газовий спір до російського суду

Трибунал Міжнародної торгової палати заборонив російському газпрому передавати газовий спір з чеською енергетичною компанією CEZ до російських судів, підтвердивши, що такі спори мають вирішуватися через арбітраж ICC.

Економіка • 24 травня, 12:15 • 18079 перегляди

Скандинавські країни об'єднуються на тлі зростаючих загроз безпеці з боку росії та готові протистояти "тіньовій війні"

Країни Балтії та Північної Європи підтвердили свою єдність проти "тіньової війни" росії: Швеція вступила до НАТО, а прем'єр-міністри країн Балтії пообіцяли не відмовитися від підтримки України, незважаючи на залякування москви.

Війна • 13 травня, 14:47 • 21256 перегляди

16-річна спортсменка з Маріуполя здобула 5 медалей на чемпіонаті Європи з ушу

Ірина Кобелєва, 16-річна дівчина з Маріуполя, завоювала 5 медалей, у тому числі 4 золоті та 1 срібну, на чемпіонаті Європи з ушу в Стокгольмі.

Спорт • 10 травня, 15:36 • 26196 перегляди

Тейлор Свіфт провела перше шоу європейської частини туру: дивувала шанувальників новим вбранням і змінами в сет-листі

Тейлор Свіфт повернулася в межах свого туру Eras Tour в Парижі, представивши нове вбрання і відредагований сет-лист з шістьма новими треками зі свого альбому "The Tortured Poets Department" під час 3-годинного енергійного шоу.

Культура • 10 травня, 13:45 • 107061 перегляди

26 квітня: Міжнародний день інтелектуальної власності, Всесвітній день жіночого здоров’я

Сьогодні, 26 квітня, у багатьох країнах світу люди, які запатентували свій винахід, написали якійсь твір або зробили щось інше оригінальне завдяки своїм розумовим здібностям можуть долучитися заходів з нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності.

УНН Lite • 26 квітня, 03:03 • 136963 перегляди