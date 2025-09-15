В адміністрації Трампа заявили про досягнення угоди з Китаєм щодо TikTok

США досягли угоди з Китаєм щодо права власності на TikTok, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент після завершення торговельних переговорів між двома сторонами в Мадриді в понеділок, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

"Ми не збираємося говорити про комерційні умови угоди. Вона укладена між двома приватними сторонами, але комерційні умови вже узгоджені", - сказав Бессент.

Він сказав, що деталі будуть узгоджені, коли Трамп поговорить з главою Китаю Сі Цзіньпіном у п'ятницю.

Трамп анонсував розмову із главою Китаю у п'ятницю

"У нас були дуже хороші переговори. Ми вважали за краще продовжити обговорення щодо TikTok, ми проведемо торговельні переговори приблизно через місяць знову в іншому місці", - додав він.

"Ми вважаємо, що у нас є угода. Вона просто залежить від схвалення лідерів", - сказав торговельний представник США Джеймісон Грір.

"Ми не збираємося займатися постійними продовженнями. У нас є угода. Знаєте, якщо потрібне якесь продовження, щоб просто її підписати тощо, це одне, але постійних продовжень просто не буде", - зазначив він.

США і Китай близькі до угоди щодо TikTok, але це може залежати від торговельних поступок - міністр

Це був четвертий раунд переговорів після Женеви, Лондона та Стокгольма.

Президент США Дональд Трамп раніше натякнув на прорив, заявивши, що "також було досягнуто угоди щодо "певної" компанії, яку молоді люди в нашій країні дуже хотіли врятувати", на своїй платформі Truth Social.

Торговельна напруженість різко загострилася на початку цього року, а мита "око за око" досягли тризначних цифр і завадили ланцюгам поставок.

Очікується, що адміністрація Трампа знову продовжить дедлайн, встановлений для китайської ByteDance, щоб продати американські активи додатку коротких відеороликів TikTok або закрити його, повідомило Reuters джерело, знайоме із ситуацією.

Це буде вже четверта відстрочка, надана Трампом федеральному уряду у зв'язку з виконанням закону, який спочатку давав ByteDance термін до січня 2025 року на продаж чи закриття популярної соціальної мережі.

