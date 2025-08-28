ByteDance підвищує оцінку TikTok до понад $330 мільярдів, розраховуючи на зростання ринкової вартості
Київ • УНН
Китайський гігант ByteDance планує викуп акцій, що підвищить оцінку TikTok до понад $330 мільярдів. Співробітникам запропонують $200,41 за акцію, що на 5,5% більше попереднього викупу.
Китайський гігант ByteDance бирається запустити нову програму викупу акцій, яка може підвищити оцінку додатку TikTok до понад 330 мільярдів доларів.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
ByteDance, китайський інтернет-гігант, який стоїть за популярним додатком для коротких відео TikTok, розглядає можливість викупу великого обсягу акцій, що оцінить компанію в понад 330 мільярдів доларів.
Про що ідеться:
- Планується новий викуп акцій у співробітників, із врахуванням оцінки компанії в понад 330 мільярдів доларів.
- Співробітникам буде запропоновано 200,41 долара за акцію, що на 5,5% більше, ніж попередній викуп, здійснений півроку тому.
Окремо зазначаєтья, що виручка Bytedance за перший квартал навіть перевищила виручку Meta.
Довідка
За обсягом доходу у першому кварталі 2025 року, Bytedance досягла понад 43 мільярдів доларів США. Однак ринкова оцінка ByteDance залишається значно нижчою за Meta, яка оцінюється приблизно в 1,9 трильйона доларів США.
Аналітики пояснюють цю різницю головним чином політичними та регуляторними ризиками, з якими стикається компанія, особливо у Сполучених Штатах, де TikTok сприймається з підозрою через його контроль китайською компанією.
Нагадаємо
TikTok видалив акаунт колишнього нардепа Артема Дмитрука, який перебуває у міжнародному розшуку.
У Європейській комісії не визнали звинувачення Вашингтону у дискримінації американських технологій в межах правил цифрових послуг Європейського Союзу.
Регулювання економічної діяльності є суверенним правом ЄС та його держав-членів
