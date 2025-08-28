$41.320.08
Эксклюзив
13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
ByteDance повышает оценку TikTok до более чем $330 миллиардов, рассчитывая на рост рыночной стоимости

Киев • УНН

 152 просмотра

Китайский гигант ByteDance планирует выкуп акций, что повысит оценку TikTok до более чем $330 миллиардов. Сотрудникам предложат $200,41 за акцию, что на 5,5% больше предыдущего выкупа.

ByteDance повышает оценку TikTok до более чем $330 миллиардов, рассчитывая на рост рыночной стоимости

Китайский гигант ByteDance собирается запустить новую программу выкупа акций, которая может повысить оценку приложения TikTok до более чем 330 миллиардов долларов.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

ByteDance, китайский интернет-гигант, стоящий за популярным приложением для коротких видео TikTok, рассматривает возможность выкупа большого объема акций, что оценит компанию в более чем 330 миллиардов долларов.

О чем идет речь:

  1. Планируется новый выкуп акций у сотрудников, с учетом оценки компании в более чем 330 миллиардов долларов.
    1. Сотрудникам будет предложено 200,41 доллара за акцию, что на 5,5% больше, чем предыдущий выкуп, осуществленный полгода назад.

      Отдельно отмечается, что выручка Bytedance за первый квартал даже превысила выручку Meta.

      Справка

      По объему дохода в первом квартале 2025 года Bytedance достигла более 43 миллиардов долларов США. Однако рыночная оценка ByteDance остается значительно ниже Meta, которая оценивается примерно в 1,9 триллиона долларов США.

      Аналитики объясняют эту разницу главным образом политическими и регуляторными рисками, с которыми сталкивается компания, особенно в Соединенных Штатах, где TikTok воспринимается с подозрением из-за его контроля китайской компанией.

      Напомним

      TikTok удалил аккаунт бывшего нардепа Артема Дмитрука, который находится в международном розыске.

      В Европейской комиссии не признали обвинения Вашингтона в дискриминации американских технологий в рамках правил цифровых услуг Европейского Союза.

      Регулирование экономической деятельности является суверенным правом ЕС и его государств-членов

      - заявили в Еврокомиссии.

      Игорь Тележников

      ЭкономикаТехнологии
      ByteDance
      ТикТок
      Европейская комиссия
      Reuters
      Европейский Союз
      Соединённые Штаты