ByteDance повышает оценку TikTok до более чем $330 миллиардов, рассчитывая на рост рыночной стоимости

Китайский гигант ByteDance собирается запустить новую программу выкупа акций, которая может повысить оценку приложения TikTok до более чем 330 миллиардов долларов.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

ByteDance, китайский интернет-гигант, стоящий за популярным приложением для коротких видео TikTok, рассматривает возможность выкупа большого объема акций, что оценит компанию в более чем 330 миллиардов долларов.

О чем идет речь:

Планируется новый выкуп акций у сотрудников, с учетом оценки компании в более чем 330 миллиардов долларов. Сотрудникам будет предложено 200,41 доллара за акцию, что на 5,5% больше, чем предыдущий выкуп, осуществленный полгода назад.

Отдельно отмечается, что выручка Bytedance за первый квартал даже превысила выручку Meta.

Справка

По объему дохода в первом квартале 2025 года Bytedance достигла более 43 миллиардов долларов США. Однако рыночная оценка ByteDance остается значительно ниже Meta, которая оценивается примерно в 1,9 триллиона долларов США.

Аналитики объясняют эту разницу главным образом политическими и регуляторными рисками, с которыми сталкивается компания, особенно в Соединенных Штатах, где TikTok воспринимается с подозрением из-за его контроля китайской компанией.

Напомним

