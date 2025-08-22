TikTok заблокував канал підсанкційного Артема Дмитрука, який переховується від слідства
Київ • УНН
TikTok видалив акаунт колишнього нардепа Артема Дмитрука, який перебуває у міжнародному розшуку. Через цей канал поширювалися матеріали, що дублювали російську пропаганду.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
Соцмережа TikTok заблокувала канал підсанкційного політика Артема Дмитрука, відомого як фігуранта кримінальної справи та особу, оголошену у міжнародний розшук.
Як зазначає Центр протидії дезінформації, саме через цей акаунт поширювалися наративи, що перегукувалися з кремлівською пропагандою.
Це вже не перший випадок обмеження доступу до медіа-ресурсів Дмитрука. У липні 2025 року його канал на YouTube було заблоковано на території України.
Раніше щодо Дмитрука рішенням РНБО було введено санкції, закріплені указами президента від 25 травня та 22 червня 2025 року.
Загалом лише протягом останніх місяців YouTube закрив понад 35 каналів, що поширювали проросійські меседжі та були пов’язані з особами, які перебувають під санкціями.
У Центрі протидії дезінформації наголосили, що робота з виявлення джерел поширення ворожих інформаційних операцій триватиме й надалі.
