$41.220.16
47.980.19
ukenru
TikTok заблокував канал підсанкційного Артема Дмитрука, який переховується від слідства

Київ • УНН

 • 220 перегляди

TikTok видалив акаунт колишнього нардепа Артема Дмитрука, який перебуває у міжнародному розшуку. Через цей канал поширювалися матеріали, що дублювали російську пропаганду.

TikTok заблокував канал підсанкційного Артема Дмитрука, який переховується від слідства

Платформа TikTok видалила акаунт колишнього нардепа Артема Дмитрука, що перебуває у міжнародному розшуку та фігурує у кримінальному провадженні. Через його канал поширювалися матеріали, які дублювали ключові меседжі російської пропаганди.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

Соцмережа TikTok заблокувала канал підсанкційного політика Артема Дмитрука, відомого як фігуранта кримінальної справи та особу, оголошену у міжнародний розшук.

Як зазначає Центр протидії дезінформації, саме через цей акаунт поширювалися наративи, що перегукувалися з кремлівською пропагандою.

Це вже не перший випадок обмеження доступу до медіа-ресурсів Дмитрука. У липні 2025 року його канал на YouTube було заблоковано на території України.

Раніше щодо Дмитрука рішенням РНБО було введено санкції, закріплені указами президента від 25 травня та 22 червня 2025 року.

Загалом лише протягом останніх місяців YouTube закрив понад 35 каналів, що поширювали проросійські меседжі та були пов’язані з особами, які перебувають під санкціями.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що робота з виявлення джерел поширення ворожих інформаційних операцій триватиме й надалі.

PlayCity заблокувало сім акаунтів в Instagram за незаконну рекламу казино20.08.25, 18:10 • 8494 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НПТехнологіїНаші за кордоном
TikTok
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
YouTube