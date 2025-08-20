PlayCity заблокувало сім акаунтів в Instagram за незаконну рекламу казино
Київ • УНН
Сім Instagram-акаунтів, включаючи популярну блогерку Сімбочку, заблоковано за незаконну рекламу азартних ігор. Це сталося через демонстрацію "легких виграшів" та розміщення посилань на казино, що порушує українське законодавство.
Ще сім акаунтів в Instagram були заблоковані за систематичне просування азартних ігор, серед них популярна блогерка Сімбочка з мільйонною аудиторією. Meta та PlayCity відреагували на порушення закону, що регулює рекламу казино в Україні, пише УНН.
Деталі
Цього разу незаконна реклама казино з’явилася на новинних акаунтах та профілях інфлюенсерів із тисячами підписників, а також у відомої блогерки Сімбочки. У Stories вони демонстрували "легкі виграші" та залишали активні посилання на азартні ігри.
Такі дії прямо порушують українське законодавство, тому акаунти були заблоковані спільними зусиллями Meta та PlayCity.
Закон жорстко регулює рекламу азартних ігор і вимагає:
- розміщувати рекламу лише на визначених майданчиках — у нічному ефірі телебачення, на сайтах і додатках організаторів азартних ігор або в спеціалізованих виданнях для повнолітніх;
- позначати контент як 21+;
- рекламувати лише легальні та ліцензовані бренди;
- уникати демонстрації неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, обіцянок легкого заробітку та прихованої реклами;
- включати мінімум 15% повідомлення про ризики ігрової залежності.
Блокування цих акаунтів підкреслює рішучість платформ і регуляторів боротися з порушеннями та захищати користувачів від шкідливого контенту.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор.