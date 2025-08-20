$41.360.10
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
11:22 • 23350 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 22944 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 39885 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 156424 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 58044 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 55094 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 53097 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 192377 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 158516 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

PlayCity заблокувало сім акаунтів в Instagram за незаконну рекламу казино

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Сім Instagram-акаунтів, включаючи популярну блогерку Сімбочку, заблоковано за незаконну рекламу азартних ігор. Це сталося через демонстрацію "легких виграшів" та розміщення посилань на казино, що порушує українське законодавство.

PlayCity заблокувало сім акаунтів в Instagram за незаконну рекламу казино

Ще сім акаунтів в Instagram були заблоковані за систематичне просування азартних ігор, серед них популярна блогерка Сімбочка з мільйонною аудиторією. Meta та PlayCity відреагували на порушення закону, що регулює рекламу казино в Україні, пише УНН.

Деталі

Цього разу незаконна реклама казино з’явилася на новинних акаунтах та профілях інфлюенсерів із тисячами підписників, а також у відомої блогерки Сімбочки. У Stories вони демонстрували "легкі виграші" та залишали активні посилання на азартні ігри.

Такі дії прямо порушують українське законодавство, тому акаунти були заблоковані спільними зусиллями Meta та PlayCity.

Закон жорстко регулює рекламу азартних ігор і вимагає:

  • розміщувати рекламу лише на визначених майданчиках — у нічному ефірі телебачення, на сайтах і додатках організаторів азартних ігор або в спеціалізованих виданнях для повнолітніх;
    • позначати контент як 21+;
      • рекламувати лише легальні та ліцензовані бренди;
        • уникати демонстрації неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, обіцянок легкого заробітку та прихованої реклами;
          • включати мінімум 15% повідомлення про ризики ігрової залежності.

            Блокування цих акаунтів підкреслює рішучість платформ і регуляторів боротися з порушеннями та захищати користувачів від шкідливого контенту.

            Блогери просували онлайн-казино через Stories: PlayCity та Meta заблокували сім Instagram-аккаунтів06.08.25, 17:18 • 2842 перегляди

            Нагадаємо

            Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор.

            Степан Гафтко

