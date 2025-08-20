PlayCity заблокировало семь аккаунтов в Instagram за незаконную рекламу казино
Семь Instagram-аккаунтов, включая популярную блогершу Симбочку, заблокированы за незаконную рекламу азартных игр. Это произошло из-за демонстрации «легких выигрышей» и размещения ссылок на казино, что нарушает украинское законодательство.
Детали
На этот раз незаконная реклама казино появилась на новостных аккаунтах и профилях инфлюенсеров с тысячами подписчиков, а также у известной блогерши Симбочки. В Stories они демонстрировали "легкие выигрыши" и оставляли активные ссылки на азартные игры.
Такие действия прямо нарушают украинское законодательство, поэтому аккаунты были заблокированы совместными усилиями Meta и PlayCity.
Закон жестко регулирует рекламу азартных игр и требует:
- размещать рекламу только на определенных площадках — в ночном эфире телевидения, на сайтах и в приложениях организаторов азартных игр или в специализированных изданиях для совершеннолетних;
- помечать контент как 21+;
- рекламировать только легальные и лицензированные бренды;
- избегать демонстрации несовершеннолетних, военных, волонтеров, медиков, обещаний легкого заработка и скрытой рекламы;
- включать минимум 15% сообщения о рисках игровой зависимости.
Блокировка этих аккаунтов подчеркивает решимость платформ и регуляторов бороться с нарушениями и защищать пользователей от вредоносного контента.
Напомним
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр.