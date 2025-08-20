PlayCity заблокировало семь аккаунтов в Instagram за незаконную рекламу казино

$41.360.10
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
11:22 • 21883 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 09:46 • 22125 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
20 августа, 09:29 • 38352 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 147545 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
20 августа, 06:54 • 55472 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 52693 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 50914 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13 • 188131 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09 • 155501 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Спецпредставитель Трампа Уиткофф утверждает, что россияне "почти сразу" пошли на уступки на саммите на Аляске
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
20 августа, 08:52 • 29115 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
11:22 • 21895 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 09:29 • 38367 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:13 • 188172 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
PlayCity заблокировало семь аккаунтов в Instagram за незаконную рекламу казино

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Семь Instagram-аккаунтов, включая популярную блогершу Симбочку, заблокированы за незаконную рекламу азартных игр. Это произошло из-за демонстрации «легких выигрышей» и размещения ссылок на казино, что нарушает украинское законодательство.

PlayCity заблокировало семь аккаунтов в Instagram за незаконную рекламу казино

Еще семь аккаунтов в Instagram были заблокированы за систематическое продвижение азартных игр, среди них популярная блогерша Симбочка с миллионной аудиторией. Meta и PlayCity отреагировали на нарушение закона, регулирующего рекламу казино в Украине, пишет УНН.

Детали

На этот раз незаконная реклама казино появилась на новостных аккаунтах и профилях инфлюенсеров с тысячами подписчиков, а также у известной блогерши Симбочки. В Stories они демонстрировали "легкие выигрыши" и оставляли активные ссылки на азартные игры.

Такие действия прямо нарушают украинское законодательство, поэтому аккаунты были заблокированы совместными усилиями Meta и PlayCity.

Закон жестко регулирует рекламу азартных игр и требует:

  • размещать рекламу только на определенных площадках — в ночном эфире телевидения, на сайтах и в приложениях организаторов азартных игр или в специализированных изданиях для совершеннолетних;
    • помечать контент как 21+;
      • рекламировать только легальные и лицензированные бренды;
        • избегать демонстрации несовершеннолетних, военных, волонтеров, медиков, обещаний легкого заработка и скрытой рекламы;
          • включать минимум 15% сообщения о рисках игровой зависимости.

            Блокировка этих аккаунтов подчеркивает решимость платформ и регуляторов бороться с нарушениями и защищать пользователей от вредоносного контента.

            Блогеры продвигали онлайн-казино через Stories: PlayCity и Meta заблокировали семь Instagram-аккаунтов

            Напомним

            Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр.

            Степан Гафтко

            ОбществоТехнологии
            Верховная Рада
            Вооруженные силы Украины
            Украина