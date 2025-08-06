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Блогеры продвигали онлайн-казино через Stories: PlayCity и Meta заблокировали семь Instagram-аккаунтов

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Государственное агентство PlayCity и компания Meta заблокировали семь Instagram-аккаунтов, которые рекламировали казино. Блогеры систематически продвигали онлайн-казино через Stories, публикуя видео с выигрышами и ссылки на сайты.

Блогеры продвигали онлайн-казино через Stories: PlayCity и Meta заблокировали семь Instagram-аккаунтов

Государственное агентство PlayCity и компания Meta заблокировали 7 Instagram-аккаунтов, которые рекламировали казино. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, передает УНН.

PlayCity и Meta заблокировали 7 Instagram-аккаунтов за рекламу казино. Блогеры систематически продвигали онлайн-казино через Stories - публиковали видео с выигрышами и оставляли активные ссылки на сайты. Это нарушение закона, за которое вместе с Meta заблокировали аккаунты 

- говорится в сообщении.

В Минцифры напомнили, что рекламировать азартные игры в Украине можно только по четким правилам:

  • реклама возможна только на исчерпывающем перечне рекламных площадок, в частности в ночном эфире телевидения, на сайтах и в приложениях организаторов азартных игр, в специализированных изданиях для совершеннолетней аудитории и т.д.;
    • контент должен быть обозначен как 21+;
      • рекламировать можно только легальные лицензированные бренды;
        • запрещено показывать несовершеннолетних, военных, волонтеров, медиков, бонусы, призывы к игре, обещания легкого заработка, скрытую рекламу брендов и известных людей, кроме спортсменов;
          • минимум 15% сообщения должно содержать предупреждение об игровой зависимости.

            Напомним

            Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр.

            Кабинет министров образовал Государственное агентство Украины ПлейСити, которое будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере азартных игр и лотерей, вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая была ликвидирована Верховной Радой в декабре прошлого года.

            Государственное агентство PlayCity после мониторинга популярных Telegram-каналов выявило, что "Труха Украина" системно рекламировала азартные игры с нарушением закона. Результат — штраф 4,8 млн грн для владельца канала.

            Павел Башинский

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