Telegram-канал "Труха Україна" оштрафували на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино
Київ • УНН
Державне агентство PlayCity оштрафувало власника Telegram-каналу "Труха Україна" на 4,8 млн грн за систематичну незаконну рекламу азартних ігор. Виявлено відсутність реєстрації, маніпулятивні фрази та рекламу без договору з ліцензованими організаторами.
Державне агентство PlayCity після моніторингу популярних Telegram-каналів виявило, що "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат — штраф 4,8 млн грн для власника каналу, передає УНН із посиланням на Мінцифру.
Що виявили фахівці PlayCity:
- систематичну незаконну рекламу азартних ігор;
- відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами;
- маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч" — що вводить в оману;
- відсутність попередження про лудоманію;
- рекламу без договору з ліцензованими організаторами.
Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх — і кожне порушення матиме наслідки
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