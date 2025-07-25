Telegram-канал "Труха Україна" оштрафували на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино

Державне агентство PlayCity після моніторингу популярних Telegram-каналів виявило, що "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат — штраф 4,8 млн грн для власника каналу, передає УНН із посиланням на Мінцифру.

Що виявили фахівці PlayCity:

- систематичну незаконну рекламу азартних ігор;

- відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами;

- маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч" — що вводить в оману;

- відсутність попередження про лудоманію;

- рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх — і кожне порушення матиме наслідки - зазначено у повідомленні.

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