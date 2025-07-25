Telegram-канал «Труха Украина» оштрафован на 4,8 млн грн за нелегальную рекламу казино

Государственное агентство PlayCity после мониторинга популярных Telegram-каналов выявило, что "Труха Украина" системно рекламировала азартные игры с нарушением закона. Результат — штраф 4,8 млн грн для владельца канала, передает УНН со ссылкой на Минцифру.

Что выявили специалисты PlayCity:

- систематическую незаконную рекламу азартных игр;

- отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что является обязательным для легальной рекламы;

- манипулятивные фразы типа "выиграла 2100 грн со 100", "подписчик забрал 17 тысяч" — что вводит в заблуждение;

- отсутствие предупреждения о лудомании;

- рекламу без договора с лицензированными организаторами.

Это первый, но не последний успешный кейс и сигнал для блогеров и владельцев Telegram-каналов. Закон един для всех — и каждое нарушение будет иметь последствия - указано в сообщении.

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