Telegram-канал «Труха Украина» оштрафован на 4,8 млн грн за нелегальную рекламу казино
Киев • УНН
Государственное агентство PlayCity оштрафовало владельца Telegram-канала «Труха Украина» на 4,8 млн грн за систематическую незаконную рекламу азартных игр. Выявлено отсутствие регистрации, манипулятивные фразы и реклама без договора с лицензированными организаторами.
Государственное агентство PlayCity после мониторинга популярных Telegram-каналов выявило, что "Труха Украина" системно рекламировала азартные игры с нарушением закона. Результат — штраф 4,8 млн грн для владельца канала, передает УНН со ссылкой на Минцифру.
Что выявили специалисты PlayCity:
- систематическую незаконную рекламу азартных игр;
- отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что является обязательным для легальной рекламы;
- манипулятивные фразы типа "выиграла 2100 грн со 100", "подписчик забрал 17 тысяч" — что вводит в заблуждение;
- отсутствие предупреждения о лудомании;
- рекламу без договора с лицензированными организаторами.
Это первый, но не последний успешный кейс и сигнал для блогеров и владельцев Telegram-каналов. Закон един для всех — и каждое нарушение будет иметь последствия
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