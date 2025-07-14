В Украине начинают работу над системой онлайн-мониторинга сферы азартных игр: ИТ-компании призывают присоединяться
Киев • УНН
Минцифры начинает разработку государственной системы онлайн-мониторинга азартных игр для контроля рынка и налоговой политики. Система будет фиксировать ставки в реальном времени и предоставлять данные об объемах рынка.
В Украине начинают работу над госсистемой, которая поможет следить за операционной деятельностью легальных казино, бороться с теневым рынком и строить прогнозируемую налоговую политику в стране. Об этом сообщает Минцифры, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на первом этапе разработки хотят собрать фидбек от технологических компаний, чтобы разработать удобную, эффективную и понятную для всех пользователей систему.
Система онлайн-мониторинга сферы азартных игр станет ключевым инструментом для качественных изменений всей сферы.
Она поможет:
- фиксировать каждую ставку в режиме реального времени;
- показывать данные о принятых и возвращенных ставках, а также выигрышах;
- сделать публичными данные об объемах рынка;
- получить четкое понимание, сколько налогов должно поступить в госбюджет;
- Публичные консультации состоятся 21 июля в онлайн-формате.
ИТ-компании призывают внести свой вклад в разработку системы. Зарегистрироваться на событие следует до 18 июля https://forms.gle/EvEqDVYGuRPPLHxw9.
Напомним
Кабинет министров Украины ликвидировал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, так как было создано Государственное агентство Украины ПлейСити, которое будет регулировать азартные игры.