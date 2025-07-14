В Украине начинают работу над системой онлайн-мониторинга сферы азартных игр: ИТ-компании призывают присоединяться

В Украине начинают работу над госсистемой, которая поможет следить за операционной деятельностью легальных казино, бороться с теневым рынком и строить прогнозируемую налоговую политику в стране. Об этом сообщает Минцифры, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на первом этапе разработки хотят собрать фидбек от технологических компаний, чтобы разработать удобную, эффективную и понятную для всех пользователей систему.

Система онлайн-мониторинга сферы азартных игр станет ключевым инструментом для качественных изменений всей сферы.

Она поможет:

фиксировать каждую ставку в режиме реального времени;

показывать данные о принятых и возвращенных ставках, а также выигрышах;

сделать публичными данные об объемах рынка;

получить четкое понимание, сколько налогов должно поступить в госбюджет;

Публичные консультации состоятся 21 июля в онлайн-формате.

ИТ-компании призывают внести свой вклад в разработку системы. Зарегистрироваться на событие следует до 18 июля https://forms.gle/EvEqDVYGuRPPLHxw9.

Напомним

Кабинет министров Украины ликвидировал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, так как было создано Государственное агентство Украины ПлейСити, которое будет регулировать азартные игры.