Сегодня в 16:00 в Украине начнется акция "Зажги свечу памяти" и общенациональная минута молчания, передает УНН.

Детали

Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память жертв Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодовок 1921–1923 и 1946–1947 годов.

В 16:00 украинцев призывают присоединиться к общенациональной минуте молчания. А с наступлением темноты — зажечь свечу памяти у окна.

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Напомним

В Украине 28 ноября почитают жертв Голодоморов. Официальная общенациональная скорбная дата, установленная Указом Президента Украины, которая отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября. Событие посвящено чествованию памяти миллионов украинцев, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом во время геноцида украинского народа — Голодомора 1932–1933 годов, а также массовых искусственных голодовок 1921–1923 и 1946–1947 годов.

Традиционно в 16:00 объявляется общенациональная минута молчания и проводится всеукраинская акция "Зажги свечу памяти", когда граждане зажигают свечи у мемориалов и на подоконниках собственных домов.