Служба внешней разведки показала рассекреченные документы из архива о антибольшевистской протестной акции ОУН для привлечения внимания к масштабному голоду в советской Украине. Также Министерство внутренних дел показало архивные документы, в которых описывается, как организовывали голод, наказывали за попытки спасти семьи и не позволяли уехать в поисках спасения, передает УНН.

Детали

"В архивных фондах Службы внешней разведки Украины найден директивный план Провода украинских националистов и другие материалы о проведении осенью 1933 года организациями ОУН в Европе, Америке и Канаде антибольшевистской протестной акции, направленной на привлечение внимания к масштабному голоду в советской Украине", — сообщает СВРУ.

Информацию о мероприятиях украинской диаспоры добыли сотрудники огпу ссср через зарубежную агентуру. План датирован 18 сентября 1933 года и адресован секретариатам и отделам на европейском континенте, а также Организации государственного возрождения Украины в США и Украинскому национальному объединению в Канаде.

План начинается следующими словами: "События, происходящие в последнее время на оккупированных коммунистической москвой украинских землях (голод, террор, изменение курса украинизации и др.), ярко демонстрируют, что большевистская диктатура решила окончательно парализовать дальнейшее развитие украинского движения и национального сознания нашего народа. Цель москвы заключается в том, чтобы покорить Украину, лишить ее даже при благоприятных условиях возможности возобновить борьбу за свое освобождение и поставить на длительное время в положение собственной колонии".

В плане определялись задачи протестной акции:

показать всему миру актуальность украинского вопроса и необходимость его решения;

обратить внимание на действительное положение дел в советской Украине, которое создала москва;

протестовать перед правительствами стран против легкомысленной и угрожающей миру политики соглашательства и «пактомании» с коммунистической москвой, проводимой за счет интересов украинской нации;

продемонстрировать перед всем миром, что украинский народ добровольно не пойдет на самоунижение и никогда не признает договоров, заключенных москвой;

показать, что в борьбе с московской оккупацией солидарны все украинцы на украинских землях и в эмиграции, а также все прогрессивное человечество.

Формами таких акций должны были стать уличные митинги, выступления на них, принятие резолюций с призывами поддержать порабощенный украинский народ и помочь ему выжить, а также направление таких резолюций правительствам и дипломатическим учреждениям заинтересованных стран.

Как свидетельствуют архивные документы, в ноябре того года тысячи представителей украинской диаспоры вышли на молчаливые марши и митинги в десятках городов США, посвященные жертвам Голодомора 1932–1933 годов, протестуя против целенаправленной кремлевской политики уничтожения украинского народа.

По итогам этих акций был принят ряд меморандумов о голоде в Украине правительствам стран мира. Один из них — от Американско-украинской организации в Филадельфии президенту США Франклину Рузвельту. Текст этого меморандума попал и в руки чекистов.

В нем говорилось следующее: "Хотя главной целью этого документа является содействие организации помощи населению советской Украины, где свирепствуют эпидемии и нищета, считаем необходимым осветить экономические, национальные и политические условия, вызвавшие эту катастрофу, будучи уверенными в том, что любая помощь, чтобы быть эффективной и действенной, должна предоставляться при полном знании сути дела. Тот факт, что причина всех этих бед заключается в социальных условиях, а не в неподвластных явлениях природы, не должен влиять на срочность предоставления помощи с человеческой точки зрения. Какой бы ни была причина, ее последствия таковы, что миллионам людей угрожает смерть, и страна, находящаяся так близко к цивилизованным нациям, оказалась перед опасностью уничтожения".

Еще один меморандум был представлен Объединением украинских организаций Америки, общественно-политической организацией украинцев, которая постоянно проводила мероприятия в поддержку признания украинской государственности, широко информировала общественность об украинском деле, собирала средства для помощи голодающим, издавала книги об Украине на английском языке.

После оперативного получения этих и других подобных материалов советское руководство поставило перед органами огпу ссср задачу каким-либо образом повлиять на ход событий. В частности, американской стороне доводили информацию о том, что за директивными планами ОУН и авторами меморандумов якобы стоят "реакционно настроенные украинские националисты, экстремисты и террористы" и что во время протестных акций в США они могут прибегнуть к всевозможным провокациям и массовым беспорядкам. Кроме того, делились оперативной информацией о подготовке оуновцами покушения на народного комиссара иностранных дел Максима Литвинова, который направлялся в Вашингтон для встречи с Франклином Рузвельтом и подписания 16 ноября 1933 года соответствующих документов об установлении дипломатических отношений между ссср и США.

Также архивные документы показали и в МВД.

"Сегодня чтим память миллионов украинцев, чьи жизни унесли крупнейший Голодомор-геноцид 1932–1933 годов и массовые искусственные голоды 1921–1923 и 1946–1947 годов. Годами советская власть пыталась скрыть правду об этих преступлениях. Но архивные дела сохранили свидетельства того, как организовывали голод, наказывали за попытки спасти семьи и не давали выехать в поисках спасения. Эти материалы - часть исторической памяти о трагедии, которую пережил украинский народ", - сообщили в МВД.

Напомним

В Украине 28 ноября чтят память жертв Голодоморов. Официальная общенациональная скорбная дата, установленная Указом Президента Украины, которая отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября. Событие посвящено чествованию памяти миллионов украинцев, уничтоженных тоталитарным коммунистическим режимом во время геноцида украинского народа - Голодомора 1932–1933 годов, а также массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов.

Традиционно в 16:00 объявляется общенациональная минута молчания и проводится всеукраинская акция "Зажги свечу памяти", когда граждане зажигают свечи возле мемориалов и на подоконниках собственных домов.