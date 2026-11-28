В ночь на 28 ноября в Новошахтинске Ростовской области рф прогремела серия взрывов, после которых возник пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода, который уже подвергался атаке в начале недели. Об этом сообщают российские СМИ и местные жители, пишет УНН.

Детали

Очевидцы сообщают о мощном зареве в небе над предприятием и публикуют информацию о новой атаке беспилотников.

Тяжелые дроны атаковали Новошахтинск! Ситуация сложная, начался пожар – сообщают местные СМИ.

Предыдущая атака нанесла предприятию значительный ущерб

23 ноября Генеральный штаб ВСУ уже сообщал о поражении Новошахтинского НПЗ. А 27 ноября украинские военные раскрыли масштабы повреждений предприятия.

По данным Генштаба, в результате предыдущей атаки уничтожено 20 горизонтальных резервуаров, поврежден еще 21 горизонтальный и 11 вертикальных резервуаров, а также участок трубопровода.

Что известно о Новошахтинском НПЗ

Предприятие, введенное в эксплуатацию в 2009 году, является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге россии. Его проектная мощность составляет от 5,6 до 7,5 млн тонн нефти в год.

Завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум.

Предприятие уже неоднократно приостанавливало работу после атак беспилотников, в частности в августе 2025 года и сентябре 2026 года.

Масштабы повреждений в результате новой атаки пока неизвестны.

Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ подвергся воздушной атаке