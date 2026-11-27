Слухи о новом iPhone 20 Pro включают сообщения о титановой рамке и керамических деталях в лимитированной серии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Mashable.

Детали

Что касается корпуса iPhone Pro, Apple исторически чередовала использование алюминия и титана.

Модели iPhone 15 Pro, представленные в 2023 году, а также iPhone 16 Pro имели титановый корпус, однако Apple вернулась к цельнометаллическому алюминиевому корпусу в iPhone 17 Pro и iPhone 18 Pro. Однако iPhone Air и складной iPhone Duo по-прежнему имеют титановые корпуса, вероятно, благодаря меньшему весу и большей прочности материала по сравнению с алюминием.

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Компания также использует керамические детали в некоторых своих устройствах, в частности в Apple Watch Ultra и некоторых вариантах Apple Watch Series 12.

Теперь два слуха утверждают, что Apple собирается использовать оба этих материала в будущем iPhone 20 Pro. Инсайдер под ником Fixed Focus Digital на MacRumors утверждает, что Apple планирует изготавливать части средней части рамки телефона из титана, напечатанного на 3D-принтере. Это не обязательно означает, что весь корпус будет сделан из титана, но это может повысить его прочность и долговечность.

Отдельно тот же инсайдер сообщил об этом на Weibo, что получил керамические компоненты для долгожданного юбилейного iPhone от Apple, который должен выйти в следующем году вместе с обычным iPhone 20 Pro. По его словам, эти компоненты будут выпускаться очень ограниченным тиражом, что предполагает их использование только в лимитированной серии.

Характеристики этих керамических деталей неясны, поэтому сложно сказать, будет ли рамка телефона изготовлена из керамики или этот материал будет использоваться лишь для небольшой детали, указывает издание.