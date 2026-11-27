Мощные штормы, проливные дожди, наводнения и снегопады охватили значительную часть США во время празднования Дня благодарения, оставив более 900 000 домов и предприятий без электроснабжения и вызвав масштабные транспортные перебои. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

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По данным сервиса FlightAware, из-за неблагоприятных погодных условий задержали более 2200 авиарейсов, а еще более 400 — отменили.

В Нью-Джерси и отдельных районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение. Спасатели эвакуировали людей из затопленных автомобилей, тогда как сильный ветер валил деревья, разрушал строительные леса и нарушал железнодорожное сообщение.

Из-за непогоды организаторы традиционного парада Macy's в честь Дня благодарения впервые в его истории перенесли мероприятие на субботу, 28 ноября.

Наводнения на побережьях и снегопады в центральных штатах

На восточном побережье штормовой нагон вызвал затопление населенных пунктов от Северной Каролины до Нью-Джерси. Город Авалон пережил одно из самых масштабных наводнений в своей истории.

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Тем временем в Калифорнии рекордные приливы вынудили власти эвакуировать жителей ряда прибрежных районов. Огромная волна разрушила часть пирса в городе Пасифика, а повреждение железнодорожных путей привело к остановке движения поездов на нескольких направлениях.

Центральные штаты США страдают от сильных снегопадов. В Сент-Луисе выпало 18,5 см снега, а в отдельных районах Миссури высота снежного покрова достигла почти 36 см. В городе Вентцвилл обрушилась крыша ледовой арены, которая на момент инцидента была пуста.

Национальная метеорологическая служба США предупредила, что опасные погодные условия на тихоокеанском побережье сохранятся и в пятницу.

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