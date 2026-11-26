Бывший капитан сборной Испании и мадридского «Реала», посол доброй воли ЮНИСЕФ Серхио Рамос рассказал историю 9-летнего украинского мальчика Мирона, который пострадал из-за войны и сейчас проходит восстановление. Рамос рассказал в Instagram, что рисование помогает Мирону снова мечтать, творить и чувствовать себя ребенком, передает УНН.

Детали

В видео Рамос показал рюкзак 9-летнего мальчика Мирона из Украины, который получил ранения и сейчас проходит восстановление.

Это рюкзак Мирона, ему девять лет, и он живет в Украине. Война изменила его жизнь. Он получил ранение и с тех пор восстанавливается. Внезапно его дом перестал быть местом, где можно чувствовать себя в безопасности. Теперь рисование помогает ему снова делать то, чего война не смогла у него отнять: воображать, творить и оставаться ребенком - говорит Рамос.

Он отмечает, что в своих рисунках Мирон может продолжать воображать, творить и выражать то, что у него внутри, а также рассказал, что мальчику нравится заниматься рукоделием.

Это может показаться чем-то незначительным, но снова иметь любимые занятия, сосредотачиваться на чем-то, созданном собственными руками, и радоваться этим моментам — часть возвращения к привычной жизни. Ночью он пытается заснуть, обнимая его, но когда наступает темнота, возвращаются воспоминания и прежде всего страхи. Если спросить его, чего он хочет больше всего, Мирон не просит игрушку, не просит подарок и даже не просит чего-то для себя. Мирон просто хочет, чтобы закончилась война. Ни один ребенок не должен просить о таком. Все мальчики и девочки имеют право расти в мире, играть, учиться, быть со своими друзьями и чувствовать себя в безопасности в собственном доме - добавил Рамос.

Испанец подчеркнул, что никакое детство не должно быть омрачено войнами.

ЮНИСЕФ уже 80 лет работает над защитой прав всех детей, в том числе тех, кто живет в условиях конфликтов. Но впереди еще много работы. Мы рассчитываем на вас, чтобы такие дети, как Мирон, могли снова жить так, как подобает детям: просто быть детьми - подытожил экс-капитан «Реала».

Напомним

россия депортировала более 20 тысяч детей, под угрозой незаконного перемещения находятся еще 1,6 млн малолетних и несовершеннолетних, а от агрессии вс рф пострадали тысячи маленьких украинцев. Однако реальные масштабы преступлений могут быть значительно больше, поскольку Украина не имеет доступа к временно оккупированным территориям для проверки информации.