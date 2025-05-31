“Реал” подписал за 10 млн евро Трента Александра-Арнольда и установил на него клаусулу в 1 млрд евро

Реал Мадрид подписал Трента Александра-Арнольда из Ливерпуля за 10 млн евро на 6 лет. Клаусула за игрока составляет 1 млрд евро, он сыграет на Клубном чемпионате мира.