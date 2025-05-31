31 мая ПСЖ и Интер будут бороться за победу в Лиге чемпионов на Альянц-Арене в Мюнхене. В статье подробно описан путь команд в
финал, ключевые игроки и прогнозы.
"Ливерпуль" объявил о подписании Джереми Фримпонга из "Байера 04" за 35 млн евро, после перехода Трента Александер-Арнольда в
"Реал". Флориан Виртц также может присоединиться к "мерсисайдцам".
Реал Мадрид подписал Трента Александра-Арнольда из Ливерпуля за 10 млн евро на 6 лет. Клаусула за игрока составляет 1 млрд евро,
он сыграет на Клубном чемпионате мира.