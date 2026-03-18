"Реал" с Луниным прошел "Манчестер Сити" в 1/8 финала ЛЧ с общим счетом 5:1

$44.080.0650.580.09
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Космос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Популярные новости
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 24776 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 17615 просмотра
Украина возобновит транзит российской нефти через «Дружбу» через полтора месяца17:39 • 10468 просмотра
В лесу в Германии нашли тело 19-летней украинки - СМИ19:15 • 7924 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video19:22 • 8286 просмотра
публикации
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 31502 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 44327 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 48591 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 63651 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 55959 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video19:22 • 8382 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 17656 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 24818 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 44327 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 30428 просмотра
"Реал" с Луниным прошел "Манчестер Сити" в 1/8 финала ЛЧ с общим счетом 5:1

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Мадридский "Реал" победил "Манчестер Сити" в ответном матче со счетом 2:1. Команда Арбелоа прошла в четвертьфинал турнира по сумме двух поединков.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Реал" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:1 на поле англичан. После первой игры, которая завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридцев, команда Альваро Арбелоа уверенно прошла дальше с общим счетом 5:1. Об этом пишет УНН.

Подробности

В первом тайме счет в матче открыл Винисиус Жуниор, забив с пенальти на 22-й минуте. В составе "Манчестер Сити" точным ударом отличился Эрлинг Холанд на 41-й минуте. На второй тайм в составе "Реала" вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который совершил несколько важных сейвов и демонстрировал уверенную игру на протяжении всего второго тайма. В добавленное время именно Винисиус Жуниор установил окончательный счет — 2:1.

Статистика матча показала, что "Манчестер Сити" нанес 21 удар по воротам, из которых 7 были в створ, тогда как "Реал" имел 16 попыток и 8 ударов в створ. Подопечные Арбелоа больше контролировали игру в плане пасов (508 против 443 у англичан) и точность передач обеих команд составила 93%. "Манчестер Сити" получил одну красную и одну желтую карточку, "Реал" — две желтые.

Благодаря победе в обоих матчах "сливочные" выходят в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Напомним, ранее мы писали о том, как "Спортинг" совершил камбэк и прошел норвежский "Буде-Глимт" в 1/8 финала ЛЧ.

Станислав Кармазин

