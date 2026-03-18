"Реал" с Луниным прошел "Манчестер Сити" в 1/8 финала ЛЧ с общим счетом 5:1

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Реал" одержал победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:1 на поле англичан. После первой игры, которая завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридцев, команда Альваро Арбелоа уверенно прошла дальше с общим счетом 5:1. Об этом пишет УНН.

В первом тайме счет в матче открыл Винисиус Жуниор, забив с пенальти на 22-й минуте. В составе "Манчестер Сити" точным ударом отличился Эрлинг Холанд на 41-й минуте. На второй тайм в составе "Реала" вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который совершил несколько важных сейвов и демонстрировал уверенную игру на протяжении всего второго тайма. В добавленное время именно Винисиус Жуниор установил окончательный счет — 2:1.

Статистика матча показала, что "Манчестер Сити" нанес 21 удар по воротам, из которых 7 были в створ, тогда как "Реал" имел 16 попыток и 8 ударов в створ. Подопечные Арбелоа больше контролировали игру в плане пасов (508 против 443 у англичан) и точность передач обеих команд составила 93%. "Манчестер Сити" получил одну красную и одну желтую карточку, "Реал" — две желтые.

Благодаря победе в обоих матчах "сливочные" выходят в четвертьфинал Лиги чемпионов.

