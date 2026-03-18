"Реал" з Луніним пройшов "Манчестер Сіті" в 1/8 фіналу ЛЧ із загальним рахунком 5:1

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" здобув перемогу над "Манчестер Сіті" з рахунком 2:1 на полі англійців. Після першої гри, яка завершилася з рахунком 3:0 на користь мадридців, команда Альваро Арбелоа впевнено пройшла далі із загальним рахунком 5:1. Про це пише УНН.

У першому таймі рахунок в матчі відкрив Вінісіус Жуніор, забивши з пенальті на 22-й хвилині. У складі "Манчестер Сіті" точним ударом відзначився Ерлінг Холанд на 41-й хвилині. На другий тайм у складі "Реала" вийшов український голкіпер Андрій Лунін, який здійснив кілька важливих сейвів і демонстрував впевнену гру протягом усього другого тайму. У доданий час саме Вінісіус Жуніор встановив остаточний рахунок — 2:1.

Статистика матчу показала, що "Манчестер Сіті" здійснив 21 удар по воротах, з яких 7 були в площину, тоді як "Реал" мав 16 спроб і 8 ударів у площину. Підопічні Арбелоа більше контролювали гру в плані пасів (508 проти 443 у англійців) і точність передач обох команд склала 93%. "Манчестер Сіті" отримав одну червону та одну жовту картку, "Реал" — дві жовті.

Завдяки перемозі в обох матчах "вершкові" виходять до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

