Норвезька казка скінчилась: "Спортинг" здійснив неймовірний камбек і пройшов "Буде-Глімт" у 1/8 фіналу ЛЧ

Португальський "Спортинг" влаштував справжній камбек у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, розгромивши норвезький "Буде-Глімт" з рахунком 5:0, передає УНН.

Після сенсаційної поразки 0:3 у першій грі португальці змогли перевернути протистояння, вигравши двоматчеву дуель із загальним рахунком 5:3 та пробившись до наступного раунду турніру.

Господарі домінували протягом усього поєдинку, що підтверджує і статистика: 36 ударів проти 8, 59% володіння м’ячем та майже вдвічі більше передач (696 проти 290). При цьому точність пасів у "Спортинга" склала 88%.

Голи у складі лісабонців забивали Гонсалу Інасіу (34’), Педру Гонсалвеш (61’), Луїс Хав’єр Суарес (78’, пенальті), Максиміліано Араухо (90+2’) та Рафаел Нел (120+1’).

Таким чином, попри провальний перший матч у Норвегії, "Спортинг" зумів оформити один із найяскравіших камбеків цієї стадії турніру.

