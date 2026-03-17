Норвежская сказка закончилась: «Спортинг» совершил невероятный камбэк и прошёл «Будё-Глимт» в 1/8 финала ЛЧ

Португальский "Спортинг" устроил настоящий камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, разгромив норвежский "Будё-Глимт" со счетом 5:0, передает УНН.

Подробности

После сенсационного поражения 0:3 в первой игре португальцы смогли перевернуть противостояние, выиграв двухматчевую дуэль с общим счетом 5:3 и пробившись в следующий раунд турнира.

Хозяева доминировали на протяжении всего поединка, что подтверждает и статистика: 36 ударов против 8, 59% владения мячом и почти вдвое больше передач (696 против 290). При этом точность пасов у "Спортинга" составила 88%.

Голы в составе лиссабонцев забивали Гонсалу Инасиу (34’), Педру Гонсалвеш (61’), Луис Хавьер Суарес (78’, пенальти), Максимилиано Араухо (90+2’) и Рафаэл Нел (120+1’).

Таким образом, несмотря на провальный первый матч в Норвегии, "Спортинг" сумел оформить один из самых ярких камбэков этой стадии турнира.

