Оформление дарственной на квартиру: как правильно оформить договор дарения

Дарственная на квартиру — бытовое название договора дарения недвижимости. По такому договору собственник безвозмездно передает квартиру другому человеку в собственность. Как его правильно оформить, какие документы нужны и как избежать ошибок, разобрался УНН.

По состоянию на 2026 год договор дарения квартиры заключается письменно и удостоверяется у нотариуса. После подписания нотариус проводит государственную регистрацию права собственности. После этого даритель сразу теряет право собственности на жилье, а одаряемый его приобретает.

В отличие от наследника по завещанию, человек, на которого оформили договор дарения, сразу приобретает права на свое новое имущество. Ведь его передача не откладывается на будущее после смерти собственника, как это происходит в первом случае.

Как оформить договор дарения квартиры

Для оформления дарственной к нотариусу должны обратиться обе стороны: даритель и одаряемый. Если кто-то из них не может присутствовать лично, действовать может представитель по нотариально удостоверенной доверенности. В доверенности обязательно должно быть указано, кому именно дарят имущество.

Договор можно удостоверить у нотариуса по месту нахождения квартиры или по зарегистрированному месту жительства одной из сторон. Перед подписанием нотариус проверяет:

личности сторон;

их дееспособность;

документы на квартиру;

данные государственных реестров;

наличие арестов, запретов, ипотеки или других обременений.

Если квартиру приобрели в браке и она относится к общей совместной собственности супругов, требуется согласие второго супруга.

Какие документы нужны для оформления дарственной

Обычно для договора дарения квартиры нужны:

паспорта или ID-карты дарителя и одаряемого;

регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков; правоустанавливающие документы на квартиру;

технический паспорт на квартиру;

документы о семейном положении дарителя;

согласие второго супруга (при необходимости);

а также документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении, браке или другой документ, позволяющий нотариусу установить родственную связь).

Также могут понадобиться сведения о зарегистрированных в жилье лицах. Если среди собственников или лиц, чьи права могут быть затронуты, есть ребенок, нотариус будет проверять наличие разрешения органа опеки и попечительства.

Важная деталь: родители или опекуны не могут просто подарить имущество, принадлежащее ребенку или подопечному.

Для налогообложения может понадобиться оценочная стоимость квартиры. В 2026 году ее определяют через электронные сервисы оценки или отчет оценщика.

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Можно ли оформить договор дарения между родственниками

Да, квартиру можно подарить родственнику. Чаще всего договоры дарения заключают между родителями и детьми, между супругами, братьями и сестрами, дедушкой, бабушкой и внуками. Заметим, что для Государственной налоговой службы принципиально важно, кем именно стороны приходятся друг другу.

К первой степени родства относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Ко второй степени — родные братья и сестры, дед, бабка со стороны матери и отца, внуки. Для таких родственников ставка налога на доходы физических лиц при дарении составляет 0%. Также в 2026 году с такого подарка не уплачивается военный сбор.

Если квартиру дарят далекому родственнику или постороннему человеку, для резидента Украины действует ставка 5% налога на доходы физических лиц. Кроме того, в 2026 году уплачивается военный сбор по ставке 5%. Если одаряемый является нерезидентом, применяют ставку налога 18% и военный сбор 5%.

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Сколько стоит оформление дарственной на квартиру

Стоимость оформления дарственной состоит из нескольких частей. Обязательный платеж — государственная пошлина за нотариальное удостоверение договора отчуждения недвижимости. Для квартир она составляет 1% от суммы договора, но не менее установленного минимума. Также оплачиваются административные и регистрационные действия, выписки из реестров, оценка имущества, если она нужна, и услуги нотариуса.

В открытых источниках часто называют ориентировочные суммы в несколько тысяч гривен, но фиксированной единой цены для всех случаев нет. Стоимость зависит от нотариуса, региона, сложности документов, количества проверок, наличия совладельцев, ипотеки, арестов, ошибок в документах или необходимости дополнительных заявлений и согласий.

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Какие налоги и госпошлина уплачиваются при дарении недвижимости

Для родственников первой и второй степени родства налог на доходы физических лиц и военный сбор не уплачиваются. Но это не означает, что оформление будет бесплатным, ведь остаются нотариальные услуги, государственная пошлина, регистрационные платежи и другие технические расходы.

Налоги обычно уплачивают до нотариального удостоверения договора, а нотариус проверяет документы об оплате.

От чего зависит стоимость услуг нотариуса

Частный нотариус определяет оплату своих услуг по договоренности со сторонами. На практике на сумму влияют проверка реестров, подготовка договора, количество участников, необходимость получения согласия второго супруга, проверка родственных документов, работа с доверенностью, исправление расхождений в правоустанавливающих документах.

Поэтому перед оформлением стоит попросить нотариуса назвать цену оформления договора дарения и полный перечень платежей:

пошлина;

регистрация права собственности;

выписки;

оценка;

заявления;

согласия;

собственно оплата нотариальных услуг.

Что важно знать перед оформлением дарственной

Главный риск для дарителя — потеря контроля над квартирой сразу после подписания договора и регистрации права. Если человек хочет передать жилье только после смерти, ему больше подходит завещание, а не дарственная. Завещание можно изменить или отменить. После оформления договора дарения такая опция недоступна.

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Кому переходит дарственная после смерти дарителя

Если договор дарения уже подписали, нотариально удостоверили, а право собственности зарегистрировали за одаряемым, смерть дарителя ничего не меняет для нового собственника квартиры. Жилье уже не входит в материальное наследство дарителя, так как на момент смерти оно ему не принадлежало.

Другая ситуация — если стороны только планировали оформить дарственную или заключили договор о передаче имущества в будущем, но даритель или одаряемый умер до наступления определенного срока или условия. В таком случае обязательство по договору прекращается.

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В каких случаях договор дарения могут признать недействительным

Дарственную могут оспорить в суде, если были нарушены требования закона. Например:

если договор не удостоверили нотариально,

если даритель оказался недееспособным,

если даритель действовал под давлением;

если даритель не осознавал значения своих действий,

если подделали документы;

если договор дарения прикрывал куплю-продажу квартиры.

Отдельно закон позволяет дарителю требовать расторжения договора в суде, если одаряемый умышленно совершил преступление против жизни, здоровья или собственности дарителя или его близких. Также основанием может быть угроза потери подарка, который представляет для дарителя большую нематериальную ценность. Для таких требований действует срок исковой давности один год.

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