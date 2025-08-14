Наследство на пике, но завещаний меньше: как украинцы пользуются нотариальными бланками в 2025 году

За первое полугодие 2025 года украинцы использовали более 3,4 миллиона нотариальных бланков – на 5% меньше, чем в прошлом году. Самыми популярными остаются оформление наследства и сделки с землей, тогда как количество завещаний упало на 15%. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Украинцы в этом году несколько уменьшили объемы использования нотариальных документов. Согласно данным Единого реестра специальных бланков нотариальных документов, в первом полугодии 2025 года было использовано 3,44 миллиона бланков – это на 5% меньше, чем за тот же период 2024-го, и на четверть меньше, чем в 2021-м.

Наиболее востребованной процедурой остается оформление наследства. На эти нужды ушло 495 тысяч бланков, что на 5% меньше, чем в прошлом году, но немного больше, чем три года назад. Второе место по популярности занимает отчуждение земли – 424 тысячи бланков, что почти на треть больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Сделки с другой недвижимостью – квартирами, домами, коммерческими помещениями – показали спад активности: использовано 402,7 тысячи бланков, что на 17% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

В то же время оформление завещаний существенно уменьшилось: за шесть месяцев этого года нотариусы выдали 58 179 соответствующих бланков, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Менее популярными стали и брачные договоры – оформлено лишь 3 561, что почти вдвое ниже уровня 2021 года.

Не обошлось и без инцидентов: в этом году испорчено 79 827 бланков, а также зафиксировано пять случаев их хищения. Для сравнения: в 2021 году таких случаев было 660, а в прошлом году - только один.

