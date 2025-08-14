Наследство на пике, но завещаний меньше: как украинцы пользуются нотариальными бланками в 2025 году

$41.430.02
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 14778 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 30709 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 35991 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
13 августа, 14:07 • 37420 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 40683 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
13 августа, 12:02 • 75073 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
13 августа, 10:06 • 77356 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
13 августа, 09:48 • 149407 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66511 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
«Коаліція охочих»: Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у «мирній» угоді13 августа, 23:47
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The Times14 августа, 00:06
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненых14 августа, 01:04
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic01:32
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:48
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
13 августа, 08:39
13 августа, 08:39 • 125188 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"13 августа, 06:18
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публике13 августа, 06:39
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице13 августа, 05:47
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена12 августа, 18:19
Наследство на пике, но завещаний меньше: как украинцы пользуются нотариальными бланками в 2025 году

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 96 просмотра

В первом полугодии 2025 года украинцы использовали 3,4 млн нотариальных бланков, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Оформление наследства и отчуждение земли остаются самыми популярными, тогда как количество завещаний снизилось на 15%.

Наследство на пике, но завещаний меньше: как украинцы пользуются нотариальными бланками в 2025 году

За первое полугодие 2025 года украинцы использовали более 3,4 миллиона нотариальных бланков – на 5% меньше, чем в прошлом году. Самыми популярными остаются оформление наследства и сделки с землей, тогда как количество завещаний упало на 15%. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Украинцы в этом году несколько уменьшили объемы использования нотариальных документов. Согласно данным Единого реестра специальных бланков нотариальных документов, в первом полугодии 2025 года было использовано 3,44 миллиона бланков – это на 5% меньше, чем за тот же период 2024-го, и на четверть меньше, чем в 2021-м.

Наиболее востребованной процедурой остается оформление наследства. На эти нужды ушло 495 тысяч бланков, что на 5% меньше, чем в прошлом году, но немного больше, чем три года назад. Второе место по популярности занимает отчуждение земли – 424 тысячи бланков, что почти на треть больше, чем в первом полугодии 2021 года.

Сделки с другой недвижимостью – квартирами, домами, коммерческими помещениями – показали спад активности: использовано 402,7 тысячи бланков, что на 17% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

В то же время оформление завещаний существенно уменьшилось: за шесть месяцев этого года нотариусы выдали 58 179 соответствующих бланков, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Менее популярными стали и брачные договоры – оформлено лишь 3 561, что почти вдвое ниже уровня 2021 года.

Не обошлось и без инцидентов: в этом году испорчено 79 827 бланков, а также зафиксировано пять случаев их хищения. Для сравнения: в 2021 году таких случаев было 660, а в прошлом году - только один.

Миллионные подарки от родственников в декларациях чиновников: какие типичные нарушения выявляет проверка13.08.2025, 19:59

Степан Гафтко

Общество Экономика
Украина