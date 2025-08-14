$41.430.02
Ексклюзив
06:07 • 1942 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 14702 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 30638 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 35922 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 37366 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40647 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75053 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77352 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 149335 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66509 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Спадщина на піку, але заповітів менше: як українці користуються нотаріальними бланками у 2025 році

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У першому півріччі 2025 року українці використали 3,4 млн нотаріальних бланків, що на 5% менше, ніж торік. Оформлення спадщини та відчуження землі залишаються найпопулярнішими, тоді як кількість заповітів знизилася на 15%.

Спадщина на піку, але заповітів менше: як українці користуються нотаріальними бланками у 2025 році

За перше півріччя 2025 року українці використали понад 3,4 мільйона нотаріальних бланків – на 5% менше, ніж торік. Найпопулярнішими залишаються оформлення спадщини та угоди з землею, тоді як кількість заповітів впала на 15%. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Деталі

Українці цього року дещо зменшили обсяги використання нотаріальних документів. Згідно з даними Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, у першому півріччі 2025 року було використано 3,44 мільйона бланків – це на 5% менше, ніж за той самий період 2024-го, і на чверть менше, ніж у 2021-му.

Найбільш затребуваною процедурою залишається оформлення спадщини. На ці потреби пішло 495 тисяч бланків, що на 5% менше, ніж торік, але трохи більше, ніж три роки тому. Друге місце за популярністю займає відчуження землі – 424 тисячі бланків, що майже на третину більше, ніж у першому півріччі 2021 року.

Угоди з іншою нерухомістю – квартирами, будинками, комерційними приміщеннями – показали спад активності: використано 402,7 тисячі бланків, що на 17% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Водночас оформлення заповітів суттєво зменшилося: за шість місяців цього року нотаріуси видали 58 179 відповідних бланків, що на 15% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Менш популярними стали і шлюбні договори – оформлено лише 3 561, що майже удвічі нижче рівня 2021 року.

Не обійшлося й без інцидентів: цього року зіпсовано 79 827 бланків, а також зафіксовано п’ять випадків їх викрадення. Для порівняння: у 2021 році таких випадків було 660, а торік - лише один.

Мільйонні подарунки від родичів у деклараціях чиновників: які типові порушення виявляє перевірка13.08.25, 19:59 • 4312 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономіка
Україна