Спадщина на піку, але заповітів менше: як українці користуються нотаріальними бланками у 2025 році

За перше півріччя 2025 року українці використали понад 3,4 мільйона нотаріальних бланків – на 5% менше, ніж торік. Найпопулярнішими залишаються оформлення спадщини та угоди з землею, тоді як кількість заповітів впала на 15%. Про це повідомляє Опендатабот, пише УНН.

Українці цього року дещо зменшили обсяги використання нотаріальних документів. Згідно з даними Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, у першому півріччі 2025 року було використано 3,44 мільйона бланків – це на 5% менше, ніж за той самий період 2024-го, і на чверть менше, ніж у 2021-му.

Найбільш затребуваною процедурою залишається оформлення спадщини. На ці потреби пішло 495 тисяч бланків, що на 5% менше, ніж торік, але трохи більше, ніж три роки тому. Друге місце за популярністю займає відчуження землі – 424 тисячі бланків, що майже на третину більше, ніж у першому півріччі 2021 року.

Угоди з іншою нерухомістю – квартирами, будинками, комерційними приміщеннями – показали спад активності: використано 402,7 тисячі бланків, що на 17% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Водночас оформлення заповітів суттєво зменшилося: за шість місяців цього року нотаріуси видали 58 179 відповідних бланків, що на 15% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Менш популярними стали і шлюбні договори – оформлено лише 3 561, що майже удвічі нижче рівня 2021 року.

Не обійшлося й без інцидентів: цього року зіпсовано 79 827 бланків, а також зафіксовано п’ять випадків їх викрадення. Для порівняння: у 2021 році таких випадків було 660, а торік - лише один.

