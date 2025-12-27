$41.930.00
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть кошти

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про додаткову економічну допомогу Україні на суму 2,5 млрд доларів під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Ці кошти допоможуть Україні отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть кошти

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у ході зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про додаткову економічну допомогу Україні на суму 2,5 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами очільника канадського уряду, ці кошти допоможуть Україні отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду. Дані гроші, зокрема, підуть на відбудову інфраструктури, яка страждає від постійних російських атак.

Карні також подякував Зеленському за зустріч із ним у Канаді в "цей вирішальний момент мирного процесу".

У відповідь Зеленський в соцмережах також подякував голові уряду Канади за зустріч і допомогу. Він додав: сьогоднішня російська атака по Україні - це "чіткий сигнал, як у кремлі насправді ставляться до дипломатії".

Важливо, що сьогодні є новий пакет допомоги від Канади. Важливо, що маємо спільні позиції з багатьох ключових питань

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

У суботу, 27 грудня, Володимир Зеленський прибув до канадського міста Галіфакс. У нього була запланована зустріч з премʼєр-міністром Канади Марком Карні та спільна телефонна розмова з лідерами Європи.

Далі Президент України вирушить в США, де в нього запланована зустріч з Дональдом Трампом.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Марк Карні
Дональд Трамп
Канада
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна