Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя"

Кінокомпанія Warner Bros. опублікувала перший трейлер останньої частини трилогії "Дюна" режисера Дені Вільнева, знятої за мотивами фантастичної саги Френка Герберта, пише УНН.

Деталі

"Дюна: Частина третя" заснована на другому романі у серії "Месія Дюни". Вона розповідатиме про події, що відбуватимуться через 17 років після того, як Пол Атрід став імператором, здобувши владу над усім відомим Всесвітом.

За словами Дені Вільнева, у третій "Дюні" буде більше екшену, ніж у попередніх двох частинах. Також раніше режисер заявляв, що третій фільм стане для нього останнім у франшизі попри те, що "Хроніки Дюни" Герберта налічують шість романів.

До ролей у третій "Дюні" повернуться Тімоті Шаламе, Зендея, Джош Бролін, Ребекка Фергюсон, Флоренс П'ю, Хав'єр Бардем. Паттінсон зіграє Скайтейла - лиходія, який задумав повалити імператора Пола Атріда. А Аня-Тейлор Джой виконає роль Алії, сестри Пола. Також до життя повернеться вбитий раніше Дункана Айдахо, якого знову зіграє Джейсон Момоа.

Світова прем'єра фільму "Дюна: Частина третя" запланована на 18 грудня цього року.

