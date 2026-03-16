Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1304 перегляди

Актор отримав третю статуетку за роль у фільмі Пола Томаса Андерсона. Замість відвідування премії Пенн вирушив до Європи та планував візит в Україну.

Американський актор Шон Пенн здобув премію "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за роль у фільмі "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона. Утім, лауреат не був присутній на церемонії нагородження, що відзначили західні ЗМІ, пише УНН.

У стрічці Пенн зіграв полковника Стівена Локджоу - впливового політичного стратега зі складним характером та суперечливими методами. Саме за цю роль він і удостоївся нагороди. Для актора ця перемога стала вже третьою у кар’єрі на премії Американської кіноакадемії. Раніше він здобував головну акторську нагороду за ролі у фільмах "Таємнича річка" та "Гарві Мілк".

Оскільки Пенн не був присутній у залі, нагороду від його імені на сцені прийняв актор Кіран Калкін, який торік сам отримав "Оскар" у цій категорії. Під час виступу він жартома припустив, що колега "або не зміг приїхати, або просто вирішив пропустити церемонію".

За інформацією медіа, у день проведення премії актор перебував поза межами США. Зокрема, журналісти повідомляли, що він вирушив до Європи і міг перебувати в Україні, куди раніше неодноразово приїжджав після початку повномасштабного вторгнення росії.

"Він пропустив зібрання в неділю та вирушив до Європи, де станом на кінець минулого тижня планував відвідати Україну", повідомляє зокрема The New York Times з посиланням на слова двох осіб, які говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права обговорювати це питання.

Шон Пенн відомий своєю відкритою підтримкою України. На початку повномасштабної війни він відвідав Київ, де працював над документальним проєктом про Президента Володимира Зеленського та події російського вторгнення.

У 2022 році актор передав одну зі своїх статуеток "Оскар" Зеленському як символ віри у перемогу України, зазначивши, що нагорода залишатиметься в Києві до завершення війни. За активну підтримку української держави Пенн був відзначений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Станіслав Кармазін

