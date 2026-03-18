Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
Київ • УНН
Через енергодефіцит поїзди до Харкова курсують із пересадкою у Полтаві. Укрзалізниця планує відновити пряме сполучення швидкісними поїздами до кінця березня.
Рейси поїзда "Інтерсіті" сполученням Київ-Харків тимчасово обмежать через перебої з енергопостачанням, повноцінний рух планують відновити до кінця березня, повідомили в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.
Статус сполучення поїздами Інтерсіті Київ-Харків. Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах
У компанії зауважили, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. А в окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години.
"Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано - запроваджено стикувальні маршрути", - зазначили в УЗ.
Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті. Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня
"Інші маршрути Укрзалізниці з/до Харкова курсують без змін", - вказали у компанії.
