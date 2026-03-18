Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця

Рейси поїзда "Інтерсіті" сполученням Київ-Харків тимчасово обмежать через перебої з енергопостачанням, повноцінний рух планують відновити до кінця березня, повідомили в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Статус сполучення поїздами Інтерсіті Київ-Харків. Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів Інтерсіті на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах - повідомили в УЗ.

У компанії зауважили, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. А в окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години.

"Для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано - запроваджено стикувальні маршрути", - зазначили в УЗ.

Наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів Інтерсіті. Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня - наголосили в УЗ.

"Інші маршрути Укрзалізниці з/до Харкова курсують без змін", - вказали у компанії.

Intercity Харків - Київ змінив маршрут - що треба знати пасажирам