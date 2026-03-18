Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця

Рейсы поезда "Интерсити" сообщением Киев-Харьков временно ограничат из-за перебоев с энергоснабжением, полноценное движение планируют возобновить до конца марта, сообщили в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Статус сообщения поездами Интерсити Киев-Харьков. В настоящее время имеем временное ограничение курсирования поездов Интерсити на участке до Полтавы со стыковочными маршрутами до Харькова в спальных вагонах - сообщили в УЗ.

В компании отметили, что в последние недели из-за ограничений энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, что приводило к задержкам до 3 часов. А в отдельные дни прибытие происходило уже после начала комендантского часа.

"Для удобства пассажиров и более своевременного прибытия графики движения скорректированы - введены стыковочные маршруты", - отметили в УЗ.

Сейчас продолжаются восстановительные работы, а также усилены меры безопасности для восстановления полноценного курсирования поездов Интерсити. Планируется, что курсирование Интерсити в Харьков будет возобновлено до конца марта - подчеркнули в УЗ.

"Другие маршруты Укрзализныци из/в Харьков курсируют без изменений", - указали в компании.

