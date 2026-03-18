Intercity Харьков - Киев изменил маршрут - что нужно знать пассажирам

09:39 • 3066 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
09:19 • 8210 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне РФ против Украины для противодействия Китаю
07:35 • 14574 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине – что известно
17 марта, 22:26 • 23549 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 37957 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
17 марта, 16:45 • 37312 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
17 марта, 15:05 • 43705 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
17 марта, 15:05 • 37779 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
17 марта, 14:51 • 28803 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
17 марта, 13:37 • 23607 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
Популярные новости
США готовятся ослабить санкции против Венесуэлы из-за нефтяного кризиса18 марта, 00:50 • 7116 просмотра
Трамп давит на медиа из-за освещения войны и угрожает санкциями за "неправильные" новости18 марта, 01:30 • 16503 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto06:05 • 25321 просмотра
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину - Зеленский06:46 • 11244 просмотра
На реакторах Хмельницкой АЭС создали самый большой в мире мурал-вышиванкуPhoto07:06 • 9756 просмотра
публикации
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto06:05 • 25374 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 45602 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 63041 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 60298 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 74612 просмотра
УНН Lite
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 21033 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 26262 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 31523 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 63041 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 36643 просмотра
Intercity Харьков - Киев изменил маршрут - что нужно знать пассажирам

Киев • УНН

 • 2102 просмотра

Маршрут №723 теперь курсирует от станции Полтава-Южная. Пассажирам из Харькова предлагают доезд спецпоездом с пересадкой и начисляют бонусные баллы.

Из-за боевых действий движение поезда Intercity №723 сообщением "Харьков - Киев" временно ограничили от станции Полтава-Южная. Пассажирам, отправляющимся из Харькова, предложили альтернативную схему доезда с пересадкой в Полтаве. Об этом сообщила представительница УЗ в комментарии медиа "Думки", пишет УНН.

Детали

Для начала путешествия со станции Харьков пассажирам необходимо сесть на поезд №223 Харьков - Полтава в 13:50 и показать проводнику билет на поезд Intercity №723 Харьков - Киев.

Билет на рейс №723 остается действительным на протяжении всего маршрута, поэтому обмен или переоформление не требуются.

По прибытии на станцию Полтава-Южная пассажирам нужно пересесть на свой рейс Intercity №723 Полтава - Киев для того, чтобы продолжить путешествие.

В "Укрзализныце" уверяют: поездная бригада и работники станции предоставят всю необходимую информацию и помогут сориентироваться во время пересадки.

Медиа отмечает, что в качестве компенсации пассажирам в официальном приложении УЗ уже начислили 1000 бонусных "обнимашек", которые можно использовать в предложениях партнеров программы лояльности "Железные предложения".

УНН обратился в пресс-службу национального железнодорожного перевозчика. Там сказали дождаться позиции УЗ, опубликованной в официальных источниках коммуникации.

Отметим, что в последнее время поезда на участке Киев-Харьков из-за рисков безопасности курсируют с задержками. Так, 17 марта поезд задержался более чем на три часа из-за риска дроновой атаки ВС РФ.

Напомним

Укрзализныця объявила об изменениях в движении пригородных поездов в Днепропетровской и Запорожской областях. Ограничения начнут действовать с 17 марта из-за ситуации с безопасностью и регулярных обстрелов в регионе.

Александра Василенко

