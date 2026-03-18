Intercity Харьков - Киев изменил маршрут - что нужно знать пассажирам

Из-за боевых действий движение поезда Intercity №723 сообщением "Харьков - Киев" временно ограничили от станции Полтава-Южная. Пассажирам, отправляющимся из Харькова, предложили альтернативную схему доезда с пересадкой в Полтаве. Об этом сообщила представительница УЗ в комментарии медиа "Думки", пишет УНН.

Детали

Для начала путешествия со станции Харьков пассажирам необходимо сесть на поезд №223 Харьков - Полтава в 13:50 и показать проводнику билет на поезд Intercity №723 Харьков - Киев.

Билет на рейс №723 остается действительным на протяжении всего маршрута, поэтому обмен или переоформление не требуются.

По прибытии на станцию Полтава-Южная пассажирам нужно пересесть на свой рейс Intercity №723 Полтава - Киев для того, чтобы продолжить путешествие.

В "Укрзализныце" уверяют: поездная бригада и работники станции предоставят всю необходимую информацию и помогут сориентироваться во время пересадки.

Медиа отмечает, что в качестве компенсации пассажирам в официальном приложении УЗ уже начислили 1000 бонусных "обнимашек", которые можно использовать в предложениях партнеров программы лояльности "Железные предложения".

УНН обратился в пресс-службу национального железнодорожного перевозчика. Там сказали дождаться позиции УЗ, опубликованной в официальных источниках коммуникации.

Отметим, что в последнее время поезда на участке Киев-Харьков из-за рисков безопасности курсируют с задержками. Так, 17 марта поезд задержался более чем на три часа из-за риска дроновой атаки ВС РФ.

Напомним

Укрзализныця объявила об изменениях в движении пригородных поездов в Днепропетровской и Запорожской областях. Ограничения начнут действовать с 17 марта из-за ситуации с безопасностью и регулярных обстрелов в регионе.