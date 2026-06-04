Австрия и Португалия избраны новыми членами Совета Безопасности ООН
Киев • УНН
Генассамблея ООН избрала Австрию, Португалию и еще три страны в Совет Безопасности. Новые члены начнут двухлетний срок полномочий с 1 января 2027 года.
Генеральная Ассамблея ООН избрала Австрию, Португалию, Зимбабве, Тринидад и Тобаго и Кыргызстан новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Избранные государства получат места в Совете Безопасности на двухлетний срок, который начнется 1 января 2027 года. В ходе голосования Кыргызстан опередил Филиппины в борьбе за последнее вакантное место.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов – пяти постоянных и десяти непостоянных. Каждые два года половина непостоянных членов обновляется. По итогам нынешнего голосования Германия не смогла получить место в органе.
Пять стран имеют право вето
Постоянными членами Совета Безопасности остаются США, Китай, Великобритания, Франция и россия. Каждое из этих государств обладает правом вето, что позволяет блокировать любое решение Совета.
Совет Безопасности является главным органом ООН, ответственным за поддержание международного мира и безопасности, а его решения являются обязательными для исполнения государствами-членами организации.
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