Австрия и Португалия избраны новыми членами Совета Безопасности ООН

$44.340.0451.660.06
ukenru
18:20 • 11205 просмотра
Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр
16:50 • 31849 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 38100 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
3 июня, 14:12 • 29928 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
3 июня, 13:49 • 28247 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 57182 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 43639 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 51357 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 129796 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 70286 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
92%
749мм
Популярные новости
США официально объявили о сокращении участия в силах НАТО, Европе предлагают взять на себя больше ответственности3 июня, 13:19 • 33437 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 22658 просмотра
Атака РФ на Днепр 3 июня - горят склады АТБ, есть раненые3 июня, 15:14 • 5238 просмотра
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в УкраинеPhoto3 июня, 15:56 • 28322 просмотра
Как скачать музыку с YouTube: простые способы загрузкиPhoto17:09 • 17686 просмотра
публикации
Как скачать музыку с YouTube: простые способы загрузкиPhoto17:09 • 17812 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto16:50 • 31841 просмотра
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в УкраинеPhoto3 июня, 15:56 • 28463 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 38096 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto3 июня, 12:01 • 44913 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Кир Стармер
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 22789 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 72306 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 79348 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 113348 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 106628 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат

Австрия и Португалия избраны новыми членами Совета Безопасности ООН

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Генассамблея ООН избрала Австрию, Португалию и еще три страны в Совет Безопасности. Новые члены начнут двухлетний срок полномочий с 1 января 2027 года.

Австрия и Португалия избраны новыми членами Совета Безопасности ООН

Генеральная Ассамблея ООН избрала Австрию, Португалию, Зимбабве, Тринидад и Тобаго и Кыргызстан новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Избранные государства получат места в Совете Безопасности на двухлетний срок, который начнется 1 января 2027 года. В ходе голосования Кыргызстан опередил Филиппины в борьбе за последнее вакантное место.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов – пяти постоянных и десяти непостоянных. Каждые два года половина непостоянных членов обновляется. По итогам нынешнего голосования Германия не смогла получить место в органе.

Пять стран имеют право вето

Постоянными членами Совета Безопасности остаются США, Китай, Великобритания, Франция и россия. Каждое из этих государств обладает правом вето, что позволяет блокировать любое решение Совета.

Совет Безопасности является главным органом ООН, ответственным за поддержание международного мира и безопасности, а его решения являются обязательными для исполнения государствами-членами организации.

Президент Евросовета заявил странам Западных Балкан о реальной перспективе вступления в ЕС02.06.26, 03:39 • 4514 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Генеральная Ассамблея ООН
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Австрия
Кыргызстан
Филиппины
Франция
Великобритания
Германия
Португалия
Китай
Соединённые Штаты