Президент Евросовета заявил странам Западных Балкан о реальной перспективе вступления в ЕС

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Президент Евросовета назвал расширение ЕС на Западные Балканы реальным сценарием. Лидеры региона встретятся на саммите в Черногории уже в эту пятницу.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что расширение Европейского Союза остается реальным сценарием для стран Западных Балкан. Об этом он сказал во время визита в Боснию и Герцеговину накануне саммита ЕС и стран-кандидатов, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По словам Кошты, в условиях геополитической нестабильности и экономических вызовов расширение Евросоюза является стратегическим интересом для всего континента.

«Это инвестиция в мир, стабильность и безопасность нашего континента»

– подчеркнул он.

Также чиновник отметил, что его тур по региону является свидетельством того, что «приверженность Европейского Союза Западным Балканам реальна. Так же реальна, как и возможность расширения».

Саммит состоится в Черногории

В пятницу Кошта будет сопредседательствовать на саммите в черногорском Тивате, где соберутся лидеры ЕС и представители Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Косово, Сербии и Черногории. На данный момент ближе всего к вступлению в ЕС находятся Черногория и Албания.

Евросоюз в последние годы активизировал поддержку реформ в странах-кандидатах на фоне опасений относительно усиления влияния россии и Китая в регионе. Среди государств, которые также стремятся к членству в ЕС, остаются Украина и Молдова.

Босния остается среди аутсайдеров процесса

Босния и Герцеговина продолжает отставать в евроинтеграционном процессе из-за внутренних политических и этнических противоречий.

Особую обеспокоенность в Брюсселе вызывает позиция пророссийского руководства боснийских сербов, которое выступает за максимальную автономию и ослабление центральной власти страны.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Антониу Кошта
Черногория
Европейский совет
Босния и Герцеговина
Албания
Северная Македония
Европейский Союз
Сербия
Китай
Украина
Косово
Молдова